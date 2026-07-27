Política

Jaldo llegó a Tucumán y el decreto de elecciones será su primer paso institucional

El gobernador se recupera de la intervención quirúrgica. La firma del llamado a elecciones marcará el ritmo político de los próximos meses.

Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán.
Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo regresó a Tucumán tras una cirugía en Buenos Aires para retomar la gestión y firmar el decreto de las elecciones provinciales de mayo.
  • Tras ser intervenido en el Hospital Italiano, Jaldo mantuvo el control gubernamental bajo indicación de reposo y ahora alista el llamado a comicios para el 9 de mayo.
  • La convocatoria electoral marcará el ritmo político en la provincia y definirá la estrategia del PJ para la conformación de alianzas y candidaturas locales.
Resumen generado con IA

Luego de la intervención que se le practicó hace algunos días en en el hospital Italiano de Buenos Aires, el gobernador Osvaldo Jaldo se prepara para retornar a las actividades institucionales. Ya arribó a la provincia, pero no se sabe si hoy retomará sus tareas.

Aunque los facultativos del Italiano le sugirieron reposo durante el pasado fin de semana, Jaldo no dejó de interiorizarse sobre lo que pasa con la administración de su gobierno. Al respecto, pidió informes; sugirió acciones y hasta preparó algunas recorridas de obras para los próximos días.

Pudo hacer actividades dado que la prescripción farmacológica, aunque estricta, no incidía en la actividad laboral. Los médicos le sugirieron que baje el ritmo para que el retorno no sea tan traumático. 

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"Más allá de todo, todos saben que tengo vocación por lo que hago y que, más allá del contratiempo, salí fortalecido. El Gobierno tiene que seguir con su dinámica natural y soy la cabeza de esta administración”, indicó al respecto el mandatario.

La firma del decreto de convocatoria a elecciones provinciales para el domingo 9 de mayo del año que viene marcará el ritmo de la vuelta. Jaldo aún no está convencido de que hoy sea él el que lo rubrique, pero la decisión está tomada. Y marcará el ritmo de la política.

Los días de reposo le han servido para decidir algunas cuestiones internas. Por ejemplo: la centralidad que tiene la gestión para definir las candidaturas. Así lo hará saber el congreso partidario, que le pedirá luego al consejo del PJ que defina las alianzas.

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