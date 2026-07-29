Tragedia en las Cataratas del Iguazú: por las crecidas volcó una lancha y murió un turista

Un turista de nacionalidad neerlandesa, de 26 años de edad, murió este martes en el extremo oeste del estado brasileño de Paraná, luego de que la embarcación en la que navegaba junto a su familia volcó en las aguas del río Iguazú. El fatídico incidente ocurrió en un momento en que toda la zona limítrofe entre Brasil y la Argentina experimenta alarmantes crecidas en sus cursos de agua, impulsadas por un panorama de clima extremo.