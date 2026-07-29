Tragedia en las Cataratas del Iguazú: por las crecidas volcó una lancha y murió un turista

Resumen para apurados
- Un turista neerlandés de 26 años murió este martes al volcar una lancha en el río Iguazú, Brasil, debido a las extremas crecidas del cauce provocadas por el clima.
- La embarcación de Macuco Safari llevaba ocho personas. El cauce superó los 10 millones de litros por segundo por tormentas, dificultando el rescate de la víctima.
- La Marina brasileña investiga el hecho y la empresa suspendió paseos. Alertas meteorológicas en la región amenazan la seguridad y la actividad turística futura.
Un turista de nacionalidad neerlandesa, de 26 años de edad, murió este martes en el extremo oeste del estado brasileño de Paraná, luego de que la embarcación en la que navegaba junto a su familia volcó en las aguas del río Iguazú. El fatídico incidente ocurrió en un momento en que toda la zona limítrofe entre Brasil y la Argentina experimenta alarmantes crecidas en sus cursos de agua, impulsadas por un panorama de clima extremo.
De acuerdo con los reportes divulgados por la cadena informativa RPC, filial regional de O Globo TV, la emergencia se registró alrededor de las 12.20. Una lancha perteneciente a la firma concesionaria Macuco Safari, empresa dedicada a llevar a los visitantes hasta los saltos que integran las Cataratas del Iguazú, perdió el control y dio una vuelta de campana en pleno trayecto.
En la nave viajaban ocho personas en total: seis turistas provenientes de Países Bajos y dos integrantes de la tripulación local, conformada por el piloto y su copiloto. El contingente familiar estaba integrado por el joven fallecido, su pareja, los padres de esta, su hermana y su cuñado. Todos ellos habían arribado a la zona turística el lunes y tenían planificado finalizar su estancia el jueves.
Tras notificarse el siniestro como una operación de búsqueda y rescate acuático, brigadistas y bomberos de Foz do Iguaçu se desplegaron con celeridad en la zona. Pese a que la totalidad de las personas a bordo lograron ser sacadas del agua, la condición médica del joven neerlandés era sumamente crítica tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en medio de la emergencia.
El personal de auxilio del Parque Nacional le practicó las primeras maniobras de reanimación en el sitio del accidente. Posteriormente, la víctima fue evacuada por vía fluvial hacia el puerto seco de Kattamaram, lugar donde una ambulancia lo aguardaba para trasladarlo de urgencia hacia el Hospital Municipal Padre Germano Lauck, en Foz do Iguaçu. Al ingresar al centro sanitario, el cuerpo médico confirmó su deceso.
Asimismo, otro integrante de la familia, un hombre de 49 años, debió ser internado en la misma institución de salud. Aunque llegó en estado consciente y respirando por sus propios medios, permaneció bajo observación médica estricta junto a otra de las personas afectadas por el vuelco.
Investigación en marcha y actividades paralizadas
Luego de confirmarse el fallecimiento del turista, la Capitanía Fluvial del Río Paraná, dependencia institucional adscrita a la Marina de Brasil, abrió de forma inmediata una investigación formal para esclarecer las causas exactas que provocaron que la nave volcara. En tanto, la empresa operadora decidió suspender de manera preventiva todos sus paseos y actividades por un plazo inicial de tres días, facilitando con ello el desarrollo de las pericias técnicas correspondientes.
Caudales históricos y preocupación en las Cataratas del Iguazú
Aunque la investigación oficial determinará las razones mecánicas u operativas del vuelco, diversos especialistas e informes preliminares coinciden en que las extraordinarias crecidas del río habrían jugado un papel trascendental en el desenlace. Durante las últimas jornadas, el cauce del río ha experimentado un incremento inusitado de su caudal, alcanzando un flujo hídrico desbordante que rozó los 10 millones de litros de agua por segundo, una cifra exorbitantemente superior a la media histórica del cauce, la cual ronda habitualmente los 1,5 millones de litros por segundo.
Esta imponente crecida de las aguas ya había obligado a tomar medidas de contención la semana pasada, cuando la empresa concesionaria del Parque Nacional resolvió clausurar de forma preventiva el paso peatonal que conduce a la Garganta del Diablo, el salto más imponente y representativo de las Cataratas del Iguazú. El impresionante despliegue del río fue capturado en numerosos videos grabados por los propios visitantes, quienes compartieron en redes sociales imágenes que dan cuenta de la temible fuerza del agua.
Horas antes de la tragedia en el río, un violento tornado barrió sectores del noroeste de Río Grande do Sul, a menos de 70 kilómetros de la provincia de Misiones, afectando gravemente a los municipios de Giruá, Sete de Setembro y Senador Salgado Filho. El fenómeno dejó al menos tres personas heridas, la destrucción total de viviendas y registros de caída de granizo.
Paralelamente, el SMN argentino emitió alertas de nivel amarillo y naranja para el territorio misionero debido a la persistencia de tormentas severas. La combinación de vientos intensos, precipitaciones acumuladas y crecidas repentinas mantiene en estado de máxima cautela a los pobladores y prestadores turísticos de las Cataratas del Iguazú, en una temporada marcada por la impredecibilidad del clima.