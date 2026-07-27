Política

Jaldo dejó un mensaje tras su intervención cardiovascular: “No somos robots, debemos cuidar nuestra salud”

El gobernador retomó la actividad oficial luego del alta médica en Buenos Aires. “Voy a tomar recaudos, pero no voy a dejar de trabajar”, explicó.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, retomó este lunes sus funciones en la Casa de Gobierno tras ser dado de alta por una intervención cardiovascular.
  • Tras recibir un stent en el Hospital Italiano de Buenos Aires, Jaldo agradeció a su equipo de gestión y al pueblo tucumano por el acompañamiento durante su internación.
  • El gobernador continuará al frente del Poder Ejecutivo bajo recaudos médicos y aconsejó a la ciudadanía no postergar los controles ni automedicarse ante dolores.
Resumen generado con IA

Osvaldo Jaldo volvió este lunes a la Casa de Gobierno y retomó sus funciones al frente del Poder Ejecutivo provincial, luego de recibir el alta médica tras la intervención cardiovascular realizada días atrás en el Hospital Italiano de Buenos Aires. En conferencia de prensa, el mandatario agradeció las muestras de apoyo durante su recuperación y llevó tranquilidad sobre su estado de salud.

“Quiero llevar tranquilidad a todo el pueblo tucumano. Estoy muy bien, me siento muy bien”, afirmó al iniciar sus declaraciones tras volver a la actividad. “El jueves estaba internado en un hospital y hoy, lunes, ya estoy trabajando a la par de ustedes”, agregó.

El gobernador destacó el acompañamiento recibido durante los días posteriores a la intervención y expresó su agradecimiento a quienes estuvieron cerca de él y de su familia. “Quiero agradecer a las personas que hoy nos acompañan: al vicegobernador Miguel Acevedo; a través de él, a todos los legisladores presentes; a los ministros y muy especialmente a la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla”, señaló.

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Además, hizo una mención especial a la comunidad tucumana y a las personas que le enviaron mensajes de apoyo durante su internación. “Quiero agradecer a todos los tucumanos y tucumanas que se preocuparon por esta situación, a quienes acompañaron a mi familia y a quienes elevaron una plegaria para que pudiera tener una pronta recuperación. Gracias a Dios, eso ocurrió”, sostuvo.

Jaldo también agradeció el trabajo del equipo de gobierno durante el período en el que estuvo alejado de sus funciones. “Uno es el gobernador, pero estando o no estando el gobernador, los equipos siguen funcionando. En estos casi tres años hemos logrado formar un gran equipo de gobierno y eso garantiza que la gestión continúe con normalidad”, afirmó.

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Durante la conferencia, el mandatario valoró además el rol de los medios de comunicación en la cobertura de su situación de salud. “A los periodistas les agradezco porque informaron con mucha madurez y sensatez los momentos que me tocó vivir. Lo valoro mucho porque ninguno de nosotros está exento de atravesar una situación de salud”, expresó.

JALDO, EN CONFERENCIA. JALDO, EN CONFERENCIA.

A partir de su experiencia personal, Jaldo aprovechó para dejar un mensaje de prevención y recomendó no postergar los controles médicos. “Si algo me queda para recomendar es que cuando sientan un dolor, vayan al médico y no se automediquen. Muchas veces creemos que nunca nos va a pasar, seguimos trabajando y postergamos los controles”, reflexionó.

“No somos robots, no somos de acero; somos personas y debemos cuidar nuestra salud”, agregó el gobernador, quien explicó que seguirá las indicaciones médicas durante su recuperación. “Voy a tomar algunos recaudos porque así lo indican los médicos, pero eso no significa que vaya a dejar de trabajar”, afirmó.

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Finalmente, Jaldo volvió a agradecer el respaldo recibido y remarcó que continuará al frente de la gestión provincial. “Muchas gracias a todos los que se preocuparon y se ocuparon de mi recuperación”, concluyó.

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