Jaldo dejó un mensaje tras su intervención cardiovascular: “No somos robots, debemos cuidar nuestra salud”

El gobernador destacó el acompañamiento recibido durante los días posteriores a la intervención y expresó su agradecimiento a quienes estuvieron cerca de él y de su familia. “Quiero agradecer a las personas que hoy nos acompañan: al vicegobernador Miguel Acevedo; a través de él, a todos los legisladores presentes; a los ministros y muy especialmente a la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla”, señaló.