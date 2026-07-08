La inflación porteña bajó al 1,8% en junio y anticiparía un IPC nacional por debajo del 2%

La economista Rocío Bisang, de la firma financiera GMA Capital, sostuvo: "El dato fue positivo y consolida la tendencia de desaceleración registrada desde abril. En general, las bajas fueron generalizadas, la núcleo retrocedió 0,2 puntos porcentuales respecto del mes pasado y los regulados también tendieron a moderarse, con aumentos en tarifas de luz y gas por debajo del 2%. Los estacionales además volvieron a jugar a favor este mes con un aumento del 0,1%, y a pesar de la suba del 5,9% en verduras, la baja en pasajes de avión y prendas de vestir compensó la suba", consignó el diario "Ámbito".