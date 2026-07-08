La inflación porteña bajó al 1,8% en junio y anticiparía un IPC nacional por debajo del 2%

Resumen para apurados
- La inflación en CABA bajó al 1,8% en junio debido a la desaceleración en alimentos, lo que anticipa un IPC nacional por debajo del 2% según el instituto estadístico porteño.
- El índice desaceleró por tercer mes consecutivo y acumuló 16% en el semestre, con subas en salud (2,9%) y transporte (2,1%) que fueron compensadas por la caída en indumentaria.
- Analistas estiman que el IPC nacional de junio rondará el 1,7%, aunque advierten un leve repunte para julio por el aguinaldo, turismo invernal y subas de tarifas.
La inflación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) volvió a mostrar una desaceleración en junio y quedó por debajo del 2%, un dato que funciona como anticipo de la medición nacional que difundirá el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) porteño registró un incremento de 1,8% durante el mes, acumuló una suba de 16% en el primer semestre y alcanzó una variación interanual de 32,6%, según informó el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad (Idecba).
El resultado estuvo impulsado por una fuerte desaceleración en los precios de los alimentos, aunque los gastos vinculados con la vivienda, las tarifas del transporte público y las cuotas de medicina prepaga crecieron por encima del promedio general.
Dentro del rubro vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, los precios aumentaron 2,2%, debido a las subas de los alquileres, los gastos comunes y los ajustes en la tarifa del servicio residencial de agua. En tanto, Salud avanzó 2,9% por las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga, mientras que Transporte registró un incremento de 2,1% por las subas en los boletos de colectivo, subte y tren.
La desaceleración de los alimentos, que aumentaron 1,6%, fue uno de los principales factores que explicaron el resultado del mes. Ese comportamiento también se reflejó en los bienes, que subieron 1,5%, por debajo de la inflación general. En este segmento también incidieron los aumentos en medicamentos, automóviles, combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y productos de limpieza.
En cuanto a los indicadores por categoría, los precios regulados avanzaron 2%, los estacionales apenas 0,1% y la inflación núcleo se ubicó en 1,9%.
La economista Rocío Bisang, de la firma financiera GMA Capital, sostuvo: "El dato fue positivo y consolida la tendencia de desaceleración registrada desde abril. En general, las bajas fueron generalizadas, la núcleo retrocedió 0,2 puntos porcentuales respecto del mes pasado y los regulados también tendieron a moderarse, con aumentos en tarifas de luz y gas por debajo del 2%. Los estacionales además volvieron a jugar a favor este mes con un aumento del 0,1%, y a pesar de la suba del 5,9% en verduras, la baja en pasajes de avión y prendas de vestir compensó la suba", consignó el diario "Ámbito".
Qué anticipa para el dato nacional
El IPC porteño suele ser seguido de cerca por el mercado como una referencia previa al dato nacional que difundirá el Indec. En ese sentido, Bisang estimó que, al extrapolar la medición de la Ciudad, la inflación de junio para el conjunto del país se ubicaría en torno al 1,7%, levemente por debajo de las expectativas previas.
No obstante, la economista advirtió que en julio podría registrarse un leve repunte. "Esperamos ver un leve aumento de la inflación, principalmente por la dinámica estacional del mes, donde el cobro del aguinaldo y las vacaciones de invierno tienden a impulsar el indicador al alza". Además, señaló que la suba promedio mensual del tipo de cambio, del 3,7% en junio, podría tener algún efecto adicional sobre los precios, junto con los incrementos en las tarifas de gas, agua y transporte.
En la misma línea, Mariano Ortiz Villafañe, chief economist de Aldazabal, indicó que al aplicar los ponderadores del IPC nacional del Indec, la estimación para junio también arroja una inflación de 1,7% mensual.
"Por debajo de lo previsto en el REM (+2%) y del promedio de los indicadores privados de alta frecuencia analizados (+1,9%). Sin embargo, cabe destacar que esta proyección en base a las variaciones reponderadas subestimó el dato final en los últimos ocho meses", explicó.
El economista destacó además que la inflación porteña desaceleró por tercer mes consecutivo y registró su nivel más bajo desde agosto de 2025.
"La desaceleración siguió sostenida por los precios estacionales (+0,1% mensual), aunque la tendencia descendente se repitió en los precios regulados (+2,0% frente a +2,8% en mayo) y en la inflación núcleo (+1,9% frente a 2,1%)", señaló. Agregó que las mayores subas correspondieron a Equipamiento y mantenimiento del hogar (+4,1%) y Salud (+2,9%), mientras que Prendas de vestir y calzado fue el único rubro que mostró una baja, con una caída de 0,7%.