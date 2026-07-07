Política

El Gobierno de Tucumán tiene vía libre para llamar a elecciones en mayo de 2027

La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró de abstracto pronunciamiento la causa promovida por el partido "Juntos Podemos".

RUMBO A LAS URNAS. En las provinciales de 2023 hubo 105 partidos en condiciones de presentar listas; compitieron más de 18.000 candidatos.
RUMBO A LAS URNAS. En las provinciales de 2023 hubo 105 partidos en condiciones de presentar listas; compitieron más de 18.000 candidatos.
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 7 Min

Resumen para apurados

  • La Justicia de Tucumán habilitó al Gobierno provincial a convocar a elecciones para mayo de 2027, tras declarar abstracta una causa judicial del partido Juntos Podemos.
  • La decisión fue tomada por la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, resolviendo un conflicto que limitaba las fechas electorales en la provincia norteña.
  • Este fallo judicial despeja el panorama político tucumano, permitiendo al oficialismo definir el cronograma electoral de 2027 sin trabas legales previas.
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