El Gobierno de Tucumán tiene vía libre para llamar a elecciones en mayo de 2027

Resumen para apurados
- La Justicia de Tucumán habilitó al Gobierno provincial a convocar a elecciones para mayo de 2027, tras declarar abstracta una causa judicial del partido Juntos Podemos.
- La decisión fue tomada por la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, resolviendo un conflicto que limitaba las fechas electorales en la provincia norteña.
- Este fallo judicial despeja el panorama político tucumano, permitiendo al oficialismo definir el cronograma electoral de 2027 sin trabas legales previas.
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