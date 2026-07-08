Fin de una era industrial: cierra la última fábrica de zapatillas Nike en la Argentina

Desde Uticra calificaron la situación como una "catástrofe" para la industria nacional al señalar que la pérdida de capacidad técnica y mano de obra calificada será muy difícil de recuperar. Con el fin de la producción de Nike en Eldorado, la Argentina pierde no solo puestos de trabajo, sino también conocimiento industrial, consolidando un modelo donde el calzado deportivo de alta gama vuelve a ser un producto netamente importado.