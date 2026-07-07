Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados
El máximo tribunal provincial hizo lugar al recurso de casación de las defensas, dejó sin efecto las penas de 10 y 8 años de prisión y concluyó que la sentencia condenatoria no superó el estándar constitucional exigido para desvirtuar la presunción de inocencia.
Resumen para apurados
- La Corte Suprema de Tucumán absolvió a dos hombres condenados por abuso sexual tras anular el fallo al considerar que no se superó la presunción de inocencia de los acusados.
- Tras el recurso de casación de la defensa, el tribunal anuló las penas de 10 y 8 años de prisión por considerar que la sentencia previa no probó la culpabilidad de forma concluyente.
- Esta resolución judicial reafirma la vigencia del principio constitucional de la presunción de inocencia y el beneficio de la duda en casos complejos de abuso en la provincia.
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