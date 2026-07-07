Poder Judicial

Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados

El máximo tribunal provincial hizo lugar al recurso de casación de las defensas, dejó sin efecto las penas de 10 y 8 años de prisión y concluyó que la sentencia condenatoria no superó el estándar constitucional exigido para desvirtuar la presunción de inocencia.

La Corte resolvió un caso de abuso sexual y absolvió a los dos acusados.
La Corte resolvió un caso de abuso sexual y absolvió a los dos acusados.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Corte Suprema de Tucumán absolvió a dos hombres condenados por abuso sexual tras anular el fallo al considerar que no se superó la presunción de inocencia de los acusados.
  • Tras el recurso de casación de la defensa, el tribunal anuló las penas de 10 y 8 años de prisión por considerar que la sentencia previa no probó la culpabilidad de forma concluyente.
  • Esta resolución judicial reafirma la vigencia del principio constitucional de la presunción de inocencia y el beneficio de la duda en casos complejos de abuso en la provincia.
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