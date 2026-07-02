El riesgo país cayó a su nivel más bajo en ocho años: qué pasó con el dólar, los bonos y las acciones

Resumen para apurados
- El riesgo país de Argentina cayó este jueves a 417 puntos, su mínimo en ocho años, tras la ratificación del rumbo económico de Milei y recientes cambios de gabinete.
- La baja estuvo acompañada por la suba de bonos y acciones, tras un descenso sostenido desde los 1.900 puntos en 2023 y recientes cambios políticos en la Jefatura de Gabinete.
- Analistas prevén un panorama político y económico más despejado, lo que permitiría al oficialismo reactivar su agenda legislativa y avanzar con reformas clave para el país.
El riesgo país volvió a retroceder este jueves y alcanzó los 417 puntos básicos, su nivel más bajo desde abril de 2018. Se trata del menor registro de la gestión de Javier Milei y de un nuevo piso para un indicador que mide la confianza de los inversores sobre la economía argentina. El índice elaborado por JP Morgan había marcado un valor similar el 26 de abril de 2018, cuando se ubicó en 418 puntos básicos.
La baja se produjo luego de que el Gobierno ratificara el rumbo del programa económico durante la presentación del avance del Presupuesto 2027, que prevé consolidar la desaceleración de la inflación, mantener el superávit fiscal y avanzar con una nueva reducción de impuestos. A ese escenario se sumaron los recientes cambios en el Gabinete nacional.
"La economía argentina ingresa al segundo semestre de 2026 con un entorno externo menos adverso que el vigente el mes pasado y con un panorama local más despejado, al menos en el ámbito político", señalaron los analistas de la consultora Qualy.
Según la firma, la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete permitió al Gobierno "reducir parte de la tensión política que limitaba su capacidad de gestión".
Para la consultora, este contexto podría permitirle a la administración de Javier Milei "retomar cierto control de la agenda política y reactivar la agenda legislativa vinculada a las reformas económicas".
Subieron los bonos y las acciones argentinas
El buen desempeño del riesgo país estuvo acompañado por una mejora en los activos argentinos.
Los bonos soberanos en dólares que cotizan en el exterior avanzaban hasta un 1,4%, mientras que las acciones argentinas negociadas en Wall Street también operaban con ganancias.
Entre ellas, los papeles de Loma Negra lideraban las subas con un avance del 4,4%.
Qué pasó con el dólar
En el mercado cambiario, el dólar oficial se vendía a $1.510 en las pantallas del Banco Nación.
En tanto, los dólares financieros mostraban leves subas de hasta el 0,4%.
El dólar MEP cotizaba a $1.525,53, mientras que el contado con liquidación (CCL) se negociaba a $1.572,75.
La evolución del riesgo país durante la gestión de Milei
Cuando Javier Milei asumió la Presidencia, en diciembre de 2023, el riesgo país se ubicaba por encima de los 1.900 puntos.
Desde entonces inició una tendencia descendente, aunque durante la primera parte de 2025 osciló entre los 600 y los 800 puntos.
En septiembre del año pasado registró un pico superior a los 1.400 puntos, luego del triunfo del kirchnerismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la victoria del oficialismo en los comicios de octubre dio paso a una nueva etapa de descenso.
El indicador cerró 2025 en 571 puntos.
En lo que va de 2026, la tendencia bajista continuó. El 28 de enero había alcanzado un mínimo de 481 puntos básicos, pero este 2 de julio perforó ese piso al ubicarse en 417 unidades, el nivel más bajo de la gestión de Milei y el menor de los últimos ocho años.
De esta manera, el riesgo país acumula una caída de 154 puntos, equivalente al 36,9%, desde enero de este año.