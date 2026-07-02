El riesgo país cayó a su nivel más bajo en ocho años: qué pasó con el dólar, los bonos y las acciones

El riesgo país volvió a retroceder este jueves y alcanzó los 417 puntos básicos, su nivel más bajo desde abril de 2018. Se trata del menor registro de la gestión de Javier Milei y de un nuevo piso para un indicador que mide la confianza de los inversores sobre la economía argentina. El índice elaborado por JP Morgan había marcado un valor similar el 26 de abril de 2018, cuando se ubicó en 418 puntos básicos.