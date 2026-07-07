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Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras

De la motosierra al manual de la casta: el giro pragmático de Milei al resucitar las colectoras nacionales y su espejo con los cuestionados acoples de Tucumán.

Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras
Indalecio Francisco Sanchez
Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 2 Hs

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