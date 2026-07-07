Mundial 2026 Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras De la motosierra al manual de la casta: el giro pragmático de Milei al resucitar las colectoras nacionales y su espejo con los cuestionados acoples de Tucumán. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Mundial 2026 Lionel MessiOsvaldo JaldoJavier MileiLa Libertad AvanzaLisandro Catalán Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS ¿Cuál es el valor de la racionalidad política? Más acoples por menos representatividad La gran evolución de la “Scaloneta”: Argentina juega al ritmo que más le conviene Qué dijo Messi tras la clasificación de Argentina: el mensaje del capitán después del sufrido triunfo Scaloni bajó la euforia y dejó una advertencia antes de los 16avos contra Cabo Verde: "El que pierde se vuelve a casa" Más visto en Mundial 2026 Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras México hizo todo para creer, pero Inglaterra tuvo a Kane y eso alcanzó Las lágrimas de Neymar y el perdón de Marquinhos: así reaccionó Brasil tras un nuevo golpe mundialista Cuartos de final: el Mundial empieza a definir a sus candidatos y ya asoman los primeros cruces de alto voltaje Donald Trump intervino y la FIFA dio marcha atrás: Balogun podrá jugar ante Bélgica Mundial 2026: mirá en "Síntesis Play" los móviles en vivo desde Estados Unidos