Investigan una estafa piramidal en Tucumán por más de $500 millones

A fines del año pasado, el fiscal Fernando Blanno comenzó a recibir las primeras denuncias. Una de ellas fue presentada por una tía del investigado -hermana de su madre-, que reclamó judicialmente la devolución del dinero entregado. Según trascendió, el hijo de la denunciante y primo de Alderete habría formado parte, en un principio, de la sociedad que desarrollaba esta actividad. Hasta mediados de junio eran seis las personas que habían formalizado denuncias. Hoy, según confirmaron fuentes judiciales, esa cifra asciende a 15. En total, los ahorristas reclaman más de $432 millones y U$S69.300.