Pago anticipado con tarjeta de crédito: el hack para mejorar tu scoring financiero

Los bancos, tarjetas y entidades financieras tienen información de cada usuario y hasta casi de cada persona que quiera acceder a un nuevo producto. Esta se divide en dos: por una parte, el historial y, por otra, el score crediticio. En tanto el primero informa sobre los movimientos históricos de un cliente, el segundo funciona como una herramienta mediante la que se asigna un puntaje a cada persona para saber qué tan confiable es al momento de responder ante sus obligaciones, en este caso, deudas.