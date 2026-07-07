Pago anticipado con tarjeta de crédito: el hack para mejorar tu scoring financiero

Resumen para apurados
- El especialista Nicolás Passini recomendó recientemente en Argentina realizar un pago anticipado del 10% de la tarjeta de crédito para mejorar el scoring financiero.
- El truco consiste en abonar ese porcentaje 48 horas antes del cierre del resumen. Esto demuestra solvencia y reduce la relación deuda-ingreso en los registros bancarios.
- Mantener un buen puntaje crediticio facilitará a los usuarios el acceso a mejores tasas de financiación, límites de compra más altos y nuevos productos bancarios.
Los bancos, tarjetas y entidades financieras tienen información de cada usuario y hasta casi de cada persona que quiera acceder a un nuevo producto. Esta se divide en dos: por una parte, el historial y, por otra, el score crediticio. En tanto el primero informa sobre los movimientos históricos de un cliente, el segundo funciona como una herramienta mediante la que se asigna un puntaje a cada persona para saber qué tan confiable es al momento de responder ante sus obligaciones, en este caso, deudas.
Mantener un buen historial, score o scoring crediticio es importante para quienes quieren acceder a más productos financieros como tarjetas de crédito, tarjetas premium o incluso a créditos. Las personas con un historial crediticio positivo a menudo reciben tasas de financiación más convenientes y mayores montos para tener a disposición para sus compras o proyectos.
Cómo se construye un buen scoring crediticio
Según el Banco Provincia, los modelos que generan el scoring combinan diferentes variables técnicas y criterios para evaluar el historial crediticio de una persona. La entidad financiera destaca seis puntos a los que describe como claves para determinar el puntaje final.
Historial de pagos, nivel de endeudamiento, antigüedad crediticia, tipos de créditos utilizados y solicitudes recientes de crédito forman el sexteto indispensable del cual surgirá el informe final.
En este sentido, es útil saber que pagar deudas a tiempo, el monto que se debe en relación a los ingresos, el tiempo que una persona lleva usando productos financieros –tarjetas, préstamos personales, créditos hipotecarios– y la cantidad de veces que se consulta el perfil en una entidad financiera pueden despertar algunas alertas e ir construyendo un perfil crediticio.
El hack con tarjeta de crédito para mejorar tu score financiero
Para el especialista en finanzas Nicolás Passini la mayoría de los casos de complicaciones de carácter monetario se deben no a una falta de dinero, sino a la falta de educación financiera. Por eso explica cuál es el sencillo truco de dos pasos que un usuario de tarjeta de crédito debe seguir al momento de hacer el pago de su resumen. Este sencillo dato mejorará considerablemente, mes a mes, el historial financiero y, a su vez, servirá de plataforma para desbloquear otros productos como créditos o nuevas tarjetas.
Passini señala que se trata de seguir, básicamente, la regla de dos pasos que implica pagar el 10% de los consumos 48 horas antes del cierre del resumen. Si en un mes, el consumo total fue de $300.000 y el período cierra un viernes, entonces el miércoles anterior se debería hacer un pago anticipado de $30.000.
Lo que sucede con los sistemas financieros es que, por un lado, se registra que el usuario pagó antes del vencimiento, lo que es bueno para el score crediticio. Por otro lado, si bien la deuda sigue existiendo, el saldo restante se calculará sobre el total emitido al cierre. “La relación ingreso-cuota será más alta, por lo tanto el usuario obtendrá una mejor calificación crediticia generada todos los meses”, cierra Passini.