OpiniónColumnas Jaldo también patea con la derecha En una nueva señal institucional, el gobernador recibe al Presidente, para conmemorar la fecha patria, y se prevé un amplio acompañamiento de provincias. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Marcelo Aguaysol Hace 5 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Osvaldo JaldoDiego SantilliDía de la IndependenciaJavier MileiVictoria Villarruel Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS La columna de Jorge Asís: Segundo gobierno popular del PRO Recuerdos fotográficos: 1945. El “proceso inflacionista” Jaldo activa las estructuras del PJ de Tucumán: el turno de los gremios Lo más popular Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras Víspera del 9 de Julio: música y baile para homenajear la Independencia Escuelas públicas de Yerba Buena: un examen en inglés que cambió más de 1.500 historias Paseo Independencia: proponen un recorrido hacia 1816 Un programa de becas sociales beneficiará a 90 jóvenes tucumanos: cómo funciona y quiénes pueden inscribirse Ranking notas premium Qué se espera de la visita de Javier Milei a Tucumán para este 9 de Julio Jaldo también patea con la derecha Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras Recuerdos fotográficos: 1927. Santiago Bernabéu manda un saludo a los tucumanos Conducir nuestro propio destino: el mandato del 9 de Julio