Qué significa el gesto de brazos cruzados que hizo el DT de Egipto ante Argentina

Resumen para apurados
- Durante el Mundial 2026, el DT de Egipto, Hossam Hassan, hizo un gesto de brazos cruzados ante el árbitro para denunciar presuntos insultos racistas de la tribuna.
- La seña es un protocolo oficial de la FIFA aprobado en 2024. Permite activar un procedimiento de tres pasos que va desde advertencias hasta la cancelación definitiva del encuentro.
- Este hecho visibiliza la implementación real de los protocolos de la FIFA ante la discriminación y sienta un precedente sobre el control de conductas racistas en grandes torneos.
El partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 dejó una imagen que llamó la atención sobre el cierre del encuentro. El entrenador del seleccionado egipcio, Hossam Hassan, cruzó los brazos a la altura de las muñecas frente al árbitro francés François Letexier, un gesto que forma parte del protocolo oficial de la FIFA para denunciar presuntos actos de racismo durante un partido.
La escena ocurrió en el minuto 93, instantes después del tercer gol argentino convertido por Enzo Fernández. En medio de las protestas del banco egipcio por supuestos insultos racistas provenientes de una tribuna cercana, Hassan realizó la señal establecida por la FIFA. La acción derivó en una tarjeta amarilla para el entrenador en un final marcado por la tensión.
Qué significa el gesto de brazos cruzados que utiliza la FIFA
Cruzar los brazos en forma de aspa, con las muñecas a la altura del pecho, es la señal oficial creada por la FIFA para comunicar un presunto episodio de racismo durante un encuentro.
El objetivo de este gesto es que jugadores, entrenadores y demás integrantes autorizados puedan alertar al árbitro de manera rápida, clara y sin necesidad de interrumpir la comunicación con explicaciones verbales.
La medida forma parte de la Iniciativa Global Contra el Racismo, aprobada por unanimidad durante el 74.º Congreso de la FIFA realizado en mayo de 2024 en Bangkok. Su implementación busca unificar el procedimiento en todas las competiciones organizadas bajo las normas del organismo.
Qué pasa cuando se activa el protocolo antirracismo
Una vez que el árbitro recibe la señal, puede poner en marcha un protocolo de actuación compuesto por tres etapas, cuya aplicación dependerá de la gravedad y persistencia de los hechos denunciados.
El procedimiento contempla:
- Primera etapa: interrupción del partido y advertencia pública a través de la megafonía del estadio.
- Segunda etapa: suspensión temporal del encuentro si los comportamientos continúan.
- Tercera etapa: cancelación definitiva del partido cuando los actos discriminatorios persisten pese a las advertencias.
La normativa también establece que todas las confederaciones y asociaciones miembro deben aplicar este sistema de tres pasos en sus competiciones. La FIFA, por su parte, conserva la facultad de supervisar su implementación e intervenir si considera que las medidas adoptadas no fueron las adecuadas.
El gesto utilizado por Hossam Hassan ya había sido visto anteriormente en competiciones internacionales, pero su aparición durante el duelo entre Argentina y Egipto volvió a poner en primer plano el protocolo diseñado por la FIFA para combatir el racismo dentro de los estadios.