Qué significa el gesto de brazos cruzados que hizo el DT de Egipto ante Argentina

El partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 dejó una imagen que llamó la atención sobre el cierre del encuentro. El entrenador del seleccionado egipcio, Hossam Hassan, cruzó los brazos a la altura de las muñecas frente al árbitro francés François Letexier, un gesto que forma parte del protocolo oficial de la FIFA para denunciar presuntos actos de racismo durante un partido.