Crisis del gas: industriales del NOA advierten que peligra la producción y miles de puestos de trabajo

La crisis en el abastecimiento de gas natural comenzó a impactar de lleno en la actividad industrial del Noroeste Argentino (NOA). A través de un comunicado, la Unión Industrial de Jujuy (UIJ) manifestó su "profunda preocupación" por las restricciones en el suministro del combustible y el incremento de los costos energéticos, una combinación que, según advirtió, amenaza la continuidad de numerosas empresas de la región.