Crisis del gas: industriales del NOA advierten que peligra la producción y miles de puestos de trabajo

Resumen para apurados
- La Unión Industrial de Jujuy alertó recientemente en el NOA que las restricciones de gas y los altos costos energéticos amenazan la producción y miles de empleos regionales.
- El reordenamiento energético nacional limitó el suministro y obliga a importar GNL a un costo inviable para sectores clave del NOA como el azucarero, citrícola y papelero.
- La crisis pone en riesgo exportaciones y empleos estacionales. Los industriales exigen medidas urgentes al Gobierno nacional para garantizar un abastecimiento de gas previsible.
La Unión Industrial de Jujuy alertó que las restricciones en el suministro de gas natural y el fuerte aumento de los costos energéticos ponen en riesgo la continuidad de la actividad industrial en el Noroeste Argentino. Reclaman medidas urgentes al Gobierno nacional.
La crisis en el abastecimiento de gas natural comenzó a impactar de lleno en la actividad industrial del Noroeste Argentino (NOA). A través de un comunicado, la Unión Industrial de Jujuy (UIJ) manifestó su "profunda preocupación" por las restricciones en el suministro del combustible y el incremento de los costos energéticos, una combinación que, según advirtió, amenaza la continuidad de numerosas empresas de la región.
Desde la entidad señalaron que las recientes decisiones de reordenamiento energético a nivel nacional provocaron limitaciones severas en el abastecimiento de gas para el sector productivo. Como consecuencia, muchas industrias se ven obligadas a reducir su actividad al mínimo o incluso analizan paralizar completamente sus procesos.
Sectores clave afectados
La UIJ remarcó que la falta de un suministro firme y previsible afecta transversalmente a varias de las principales cadenas productivas del NOA, entre ellas las industrias:
Citrícola.
Azucarera.
Papelera.
Alimenticia.
Minera.
Todas ellas dependen de un consumo intensivo de energía para mantener sus niveles de producción y competitividad.
El costo del GNL agrava la situación
El comunicado también cuestiona la necesidad de recurrir al Gas Natural Licuado (GNL) importado para suplir la escasez. Según la entidad, el precio internacional ronda los 24 dólares por millón de BTU, un valor que multiplica varias veces el costo habitual del gas y vuelve económicamente inviable la continuidad de muchas actividades industriales.
Riesgo para las exportaciones y el empleo
Los industriales advirtieron que el escenario actual no solo deteriora la competitividad de las empresas del NOA, sino que también pone en peligro las exportaciones regionales, el ingreso de divisas y miles de puestos de trabajo.
Además, recordaron que muchas actividades productivas de la región son estacionales, por lo que cualquier interrupción durante la temporada puede generar pérdidas irreversibles. A esto se suma la incertidumbre energética, que desalienta nuevas inversiones y dificulta la planificación de las empresas.
Reclamo al Gobierno
Frente a este panorama, la Unión Industrial de Jujuy exhortó a las autoridades provinciales a gestionar ante el Gobierno nacional medidas urgentes que garanticen el abastecimiento de gas para la industria en condiciones previsibles y a costos razonables.
"La industria es un pilar fundamental del desarrollo regional y del empleo genuino. Su sostenimiento debe ser una prioridad en la agenda energética nacional", concluye el comunicado de la entidad.