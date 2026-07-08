Clausuraron el Complejo Deportivo Nicolás Avellaneda

“Fue algo sorpresivo y abusivo por la forma en la que nos están desalojando. Si hay algo que siempre se hizo acá fue pagar en tiempo y forma. Todos los meses abonamos religiosamente”, sostuvo. También señaló que nadie les explicó el motivo de la clausura. Mientras tanto, las clases de Aikido, Taekwondo, Judo, fútbol, básquet, vóley y demás disciplinas continuarán suspendidas hasta que exista una definición sobre la situación legal y administrativa del predio. Los profesores solo pueden ingresar para retirar pertenencias y equipamiento, según las disposiciones vigentes en el lugar.