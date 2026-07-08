Resumen para apurados
- El lunes clausuraron el Complejo Deportivo Nicolás Avellaneda en calle Suipacha al 100 por un conflicto entre el Ferrocarril Belgrano y los administradores del predio.
- La Policía Federal bloqueó el acceso sorpresivamente, suspendiendo clases de múltiples disciplinas. La Secretaría de Deportes provincial aclaró que es un litigio ajeno.
- Las actividades seguirán suspendidas hasta que se resuelva la situación legal del predio, afectando a la comunidad deportiva que solo puede ingresar a retirar pertenencias.
El cierre del Complejo Deportivo Nicolás Avellaneda dejó sin actividad a profesores y alumnos de distintas disciplinas que funcionaban en el predio de calle Suipacha al 100. Desde el lunes el acceso permanece clausurado con custodia policial, cadenas y carteles que indican “Propiedad del Ferrocarril Belgrano. Prohibido pasar”.
Hasta el momento no existe una comunicación oficial sobre las razones del cierre. Diego Erroz, secretario de Estado de Deportes de la provincia, aclaró que ese organismo no participa del conflicto porque se trata de una disputa entre el Ferrocarril Belgrano y quienes tenían a cargo la administración del complejo.
Uno de los afectados es Adolfo Anta, profesor de Aikido desde el año 2000. “Me enteré el lunes a las 11 de la mañana. Me llamó un amigo para avisarme que había personal de la Policía Federal en el complejo y que lo estaban clausurando”, relató. El docente afirmó que la medida fue inesperada y cuestionó la forma del desalojo.
“Fue algo sorpresivo y abusivo por la forma en la que nos están desalojando. Si hay algo que siempre se hizo acá fue pagar en tiempo y forma. Todos los meses abonamos religiosamente”, sostuvo. También señaló que nadie les explicó el motivo de la clausura. Mientras tanto, las clases de Aikido, Taekwondo, Judo, fútbol, básquet, vóley y demás disciplinas continuarán suspendidas hasta que exista una definición sobre la situación legal y administrativa del predio. Los profesores solo pueden ingresar para retirar pertenencias y equipamiento, según las disposiciones vigentes en el lugar.