Se profundiza la crisis de empresas históricas: Frutafiel pidió concurso preventivo y Bodegas Bianchi despidió personal

La crisis que atraviesan distintas industrias argentinas sumó en las últimas horas dos nuevos capítulos con empresas de larga trayectoria. La entrerriana Frutafiel, con más de 70 años en el mercado, solicitó la apertura de un concurso preventivo de acreedores, mientras que la histórica Bodegas Bianchi confirmó despidos como parte de un proceso de reestructuración para hacer frente a una compleja situación financiera.