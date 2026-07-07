Opinión›› PANORAMA TUCUMANO Las garras narco que corrompen personas e instituciones Poseen una capacidad económica y operativa que no deja de crecer y que amenaza con perforar las instituciones encargadas de combatirlos. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánGendarmería Nacional ArgentinaOsvaldo JaldoNarcotráficoAlejandra Monteoliva Tamaño texto Comentarios Lo más popular En el Mundial de las apuestas, todos perdemos Con los actos por el 9 de Julio arrancan las vacaciones de invierno: todo lo que se puede hacer Consentimiento sexual: por qué aceptar no siempre es querer Vacaciones en el parque Percy Hill: dos semanas de actividades gratuitas al aire libre Conflicto en Medio Oriente: Irán despide a Alí Jamenei entre pedidos de venganza Ranking notas premium Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras Detalles finales del acuerdo Mercosur-Unión Europea Agua para el presente, naturaleza para el futuro Las garras narco que corrompen personas e instituciones En el Mundial de las apuestas, todos perdemos