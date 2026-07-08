Disturbios en Tucumán: "Los inadaptados estos quieren sentirse más importantes que Messi", dijo Girvau

La celebración por la victoria de la Selección Argentina en la plaza Independencia terminó con incidentes entre un grupo de jóvenes y efectivos policiales. Tras los disturbios, el jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, defendió el accionar de las fuerzas de seguridad, aseguró que el operativo se desarrolló con normalidad hasta que comenzaron las agresiones y apuntó contra quienes protagonizaron los hechos.