Disturbios en Tucumán: "Los inadaptados estos quieren sentirse más importantes que Messi", dijo Girvau
Resumen para apurados
- Tras los disturbios en Tucumán por el triunfo de la Selección, el jefe policial Joaquín Girvau defendió el accionar de la fuerza ante agresiones de un grupo violento.
- Los incidentes dejaron dos policías heridos y 11 demorados. Se originaron cuando un grupo arrojó piedras y botellas, lo que obligó a intervenir a la Infantería para despejar.
- De cara al próximo partido de la Selección, se reforzará la seguridad con videovigilancia para prevenir nuevos desmanes y garantizar que las familias festejen en paz.
La celebración por la victoria de la Selección Argentina en la plaza Independencia terminó con incidentes entre un grupo de jóvenes y efectivos policiales. Tras los disturbios, el jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, defendió el accionar de las fuerzas de seguridad, aseguró que el operativo se desarrolló con normalidad hasta que comenzaron las agresiones y apuntó contra quienes protagonizaron los hechos.
"Los inadaptados estos quieren sentirse más importantes que Messi", expresó el funcionario en diálogo con LA GACETA al referirse a las personas que, según sostuvo, iniciaron los enfrentamientos arrojando piedras y botellas contra los uniformados.
Girvau explicó que desde hacía dos días la fuerza había previsto un operativo especial ante la posibilidad de una convocatoria masiva si Argentina conseguía la victoria. Según indicó, miles de personas, entre familias, niños y adultos mayores, se reunieron en la plaza Independencia para celebrar.
"El festejo se estaba llevando con total normalidad hasta que aparecieron estos inadaptados sociales, estos sinvergüenzas, que son un grupo minúsculo y lo único que saben hacer es arrojar piedras y botellas", afirmó.
Dos policías heridos y 11 demorados
El jefe policial confirmó que dos efectivos resultaron heridos durante los disturbios. Uno de ellos sufrió traumatismos y heridas cortantes, mientras que una mujer policía también debió recibir atención médica. Ambos fueron asistidos inicialmente en el Centro de Salud y luego derivados a una clínica privada.
En cuanto a los procedimientos, informó que fueron demoradas 11 personas: ocho mayores de edad y tres menores, quienes fueron trasladados al Centro de Admisión y posteriormente entregados a sus familias.
Además, señaló que la Policía continúa analizando las imágenes captadas por las cámaras de seguridad para identificar a otras personas involucradas. "Hay un individuo al que se observa claramente arrojando una botella. Le podría haber pegado a un niño o haber matado a cualquier persona".
"La Policía no inició los incidentes"
Girvau rechazó las versiones que sostienen que la fuerza avanzó cuando la situación era pacífica y aseguró que la intervención comenzó únicamente después de que los efectivos fueran atacados.
"La Policía de ninguna manera va a generar un desorden si no hay motivo. Actuamos cuando comenzaron las agresiones y ya teníamos dos policías heridos", remarcó.
También explicó que el ingreso de efectivos motorizados y de Infantería a la plaza respondió a la necesidad de despejar el sector donde se producían los enfrentamientos y garantizar que el resto de las familias pudiera retirarse sin inconvenientes.
El operativo continuará para el próximo partido
Consultado sobre el próximo encuentro de la Selección, Girvau indicó que el operativo de seguridad mantendrá características similares, aunque con especial atención sobre quienes puedan provocar nuevos incidentes.
"Vamos a tener muchas cámaras de seguridad y vamos a actuar en consecuencia si vuelve a ocurrir algún problema. La familia tiene que poder ir tranquila a festejar", sostuvo.
El jefe policial insistió en que los disturbios fueron protagonizados por un grupo reducido y pidió que no se generalice el comportamiento de quienes participaron de la celebración. "No podemos permitir que 20 personas arruinen una fiesta popular. La Policía va a seguir actuando para restablecer el orden y proteger a quienes fueron a celebrar en paz", concluyó.