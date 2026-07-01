El Gobierno apuesta a que la inflación de junio perfore el "piso" del 2% y consolide la tendencia a la baja

Resumen para apurados
- El Ministerio de Economía de Argentina proyecta que la inflación de junio, que el Indec difundirá el 14 de julio, perforará el piso del 2% por la desaceleración de precios.
- La baja responde a la estabilidad en alimentos, tarifas de servicios contenidas y combustibles sin aumentos, en sintonía con las estimaciones privadas de entre 1,8% y 2,1%.
- Romper la barrera del 2% consolidaría la estabilidad macroeconómica argentina y replicaría casos regionales exitosos, aunque analistas advierten sobre la inercia remanente.
El Palacio de Hacienda respira con mayor alivio ante las proyecciones de precios del sexto mes del año. El Gobierno confía en que la inflación de junio habrá completado su tercer mes consecutivo de desaceleración, con la firme expectativa de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubique finalmente por debajo del 2%.
De confirmarse esta tendencia, se trataría del registro más bajo desde agosto de 2025, un hito que el oficialismo busca capitalizar como una victoria frente a la inercia inflacionaria.
El desafío de quebrar la inercia
Desde el equipo económico sostienen que los datos preliminares son alentadores. "Los números de inflación han sido buenos", señalaron fuentes oficiales al destacar que el objetivo principal para junio es "romper el 2%" y dejar atrás la resistencia que el índice ha mostrado en los últimos 10 meses.
Este optimismo es compartido, en gran medida, por el sector privado. Aunque las proyecciones de las consultoras oscilan entre el 1,8% y el 2,1%, existe un consenso sobre la pérdida de fuerza de los factores que dispararon los precios en marzo (3,4%).
Los analistas coinciden en que la estrategia de estabilización está rindiendo frutos, aunque advierten que la batalla por perforar ese "piso" psicológico del 2% es la más compleja de la actual etapa económica.
Los pilares de la desaceleración
La moderación de los precios en junio se explica por una combinación de factores clave. En primer lugar, la decisión de las petroleras, lideradas por YPF, de no trasladar el aumento global del crudo a los surtidores locales quitó presión a los costos logísticos.
En segundo término, el rubro de Alimentos y Bebidas -el de mayor peso en la canasta básica- mostró un comportamiento inusualmente estable.
La carne vacuna, producto sensible en la mesa de los argentinos, registró en junio su menor incremento desde la primavera pasada. A esto se sumó una política de ajustes contenidos en los servicios públicos regulados (luz, agua y gas), que evitó los saltos bruscos que habían caracterizado los meses previos.
Según mediciones de firmas como LCG y EconViews, la última semana de junio fue particularmente positiva, con rubros de supermercados que mostraron aumentos nulos o cercanos al 0,2%, cerrando el mes con una inercia muy baja de cara a julio.
El veredicto de las consultoras y el espejo internacional
Las mediciones privadas ya anticipan un escenario de "empate técnico" o perforación del umbral esperado. Por un lado, C&T midió un incremento del 1,9% para el Gran Buenos Aires, y destacó que la inflación fue perdiendo impulso hacia el final del mes, situándose cerca del 1,5% en la última semana.
En una línea similar, Analytica proyectó un IPC del 1,8%. Otras firmas, como Orlando J. Ferreres (OJF), son más cautas y mantienen su estimación en 2,1%, citando la presión persistente en sectores como Educación y Esparcimiento.
A pesar de las leves diferencias, el mercado observa con atención si la Argentina podrá replicar casos exitosos de la región. Expertos citan las experiencias de Israel, Perú y Chile, donde, tras picos inflacionarios, los índices bajaron rápidamente pero encontraron una fuerte resistencia para quebrar el 2% mensual.
Con una inflación acumulada que rondaría el 16% para el primer semestre de 2026, el dato que el Indec revelará el 14 de julio será determinante para definir si el país ha entrado en una nueva fase de estabilidad o si los precios aún enfrentan una barrera difícil de derribar.