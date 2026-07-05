¿De cuánto es la brecha de ingresos en Tucumán?

Los datos socioeconómicos de Tucumán muestran algunas características particulares del principal aglomerado urbano de la provincia. Por un lado, la brecha entre ricos y pobres tiende a sostenerse y es casi difícil que pueda descender, más allá del impacto de lo que queda de la asistencia social del Estado. Además, se observa que la composición de los hogares tiende a reducirse con el transcurrir de los años. En la última década, el promedio era de 4,5 personas por hogar. Al cierre de 2025, esa familia está compuesta con 3,2 miembros, en promedio, lo que evidencia la notoria baja de la tasa de natalidad, que, a su vez, disminuye el crecimiento vegetativo de la población. Aún así, los hogares más ricos del área del Gran Tucumán-Tafí Viejo ganan 13,6 veces más que las familias más vulnerables, de acuerdo con los datos difundidos por la Dirección de Estadística de la Provincia.
En los datos oficiales, la población más pudiente tiene un ingreso mensual familiar superior a los $ 4.774.107, mientras que el sector más empobrecido promedia los $ 350.400 al mes, un monto que representa casi la mitad de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), la que establece el límite de ingresos para no caer en la indigencia.
El ingreso total familiar se define como la suma de los ingresos totales individuales de todos los miembros que integran un hogar, e incluye además aquellos ingresos no atribuibles a un miembro en particular. Los hogares con ingresos en el principal aglomerado urbano provincial registran un total familiar medio de $ 1.672.197 mensuales, señala el reporte oficial.
“En relación con la brecha de ingresos, se observa que, en los hogares pertenecientes al decil de mayores ingresos, los ingresos no laborales y laborales resultan, respectivamente, 3 y 46 veces superiores a los registrados por los hogares del decil de menores ingresos”, puntualiza el diagnóstico de la dependencia que conduce Santiago Costa.
Los hogares del aglomerado Gran Tucumán - Tafí Viejo presentan, en promedio, 3,2 miembros. No obstante, se observa que el tamaño medio de los hogares resulta inferior en los deciles de menores ingresos.
En la actualidad, una familia con dos hijos menores necesitan más de $ 1,258.000 mensuales para no caer en situación de pobreza. Ese es el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que contiene alimentos y gastos imprescindibles para el hogar.
En los últimos meses, desde el gobierno se ha enfatizado el aumento del ingreso medido en dólares como un indicador de recuperación económica. Sin embargo, un promedio nacional puede ocultar más de lo que revela. Cuando los ingresos se distribuyen de manera desigual entre provincias, el dato agregado no refleja la situación real de amplias franjas de la población. Para evaluar genuinamente el impacto en la calidad de vida, es indispensable considerar el poder adquisitivo en cada territorio y qué bienes y servicios pueden efectivamente adquirirse con ese ingreso, advierte Focus Market. Así, por ejemplo, Mientras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se perciben U$S 25 diarios, en el norte del país no se alcanzan los U$S 9. El promedio nacional de U$S 671 oculta disparidades que condicionan el acceso a salud, educación y alimentación según el lugar de residencia, apunta el director de la consultora, Damián Di Pace.
En un análisis de los datos oficiales del Censo 2022 y con los ingresos que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) ha recopilado en base a la Encuesta Permanente de Hogares, el economista Mario Koltan realizó una “aproximación razonable” acerca de cómo quedaría la pirámide socioeconómica en Tucumán.
-La clase alta está constituida por el 2% de la población (35.000 personas). Entre ellos se visualizan a empresarios, grandes empresarios y ejecutivos de empresas.
-El 8% de los ciudadanos (138.000 casos) representan la clase media alta, entre los que se destacan profesionales, empresarios medios y gerentes.
-El 20% constituye la clase media (unas 346.000 personas), entre los que se incluyen empleados calificados, docentes, comerciantes y técnicos.
-El 25% es de clase media baja (432.000 habitantes) tomando en cuenta sus ingresos. En esa instancia están los empleados formales de ingresos limitados y los jubilados, entre otros.
-La clase baja es el 45% de la población (779.000 personas), entre los que se incluyen pobres, vulnerables, informales e ingresos bajos