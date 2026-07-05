¿De cuánto es la brecha de ingresos en Tucumán?

Los datos socioeconómicos de Tucumán muestran algunas características particulares del principal aglomerado urbano de la provincia. Por un lado, la brecha entre ricos y pobres tiende a sostenerse y es casi difícil que pueda descender, más allá del impacto de lo que queda de la asistencia social del Estado. Además, se observa que la composición de los hogares tiende a reducirse con el transcurrir de los años. En la última década, el promedio era de 4,5 personas por hogar. Al cierre de 2025, esa familia está compuesta con 3,2 miembros, en promedio, lo que evidencia la notoria baja de la tasa de natalidad, que, a su vez, disminuye el crecimiento vegetativo de la población. Aún así, los hogares más ricos del área del Gran Tucumán-Tafí Viejo ganan 13,6 veces más que las familias más vulnerables, de acuerdo con los datos difundidos por la Dirección de Estadística de la Provincia.