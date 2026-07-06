Cuatro razones por las que el pago mínimo de la tarjeta de crédito es una mala idea

Los usuarios que hacen el pago mínimo técnicamente no ingresan en el estado de mora, pero tampoco siguen teniendo una estrella dorada de buenos clientes. Aunque se trata de una alternativa que ofrecen los propios bancos, también es un comportamiento que queda registrado en las entidades financieras. Un cliente que durante meses realiza el pago mínimo demuestra que tiene una menor capacidad de pago que quien cancela el resumen completo en tiempo y forma. Como consecuencia, los límites de crédito pueden congelarse y puede negarse el acceso a algunos créditos más favorables.