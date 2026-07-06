Cuatro razones por las que el pago mínimo de la tarjeta de crédito es una mala idea

Resumen para apurados
- Los usuarios de tarjetas de crédito que optan recurrentemente por el pago mínimo sufren la acumulación de costosos intereses y la reducción de su calificación crediticia.
- Aunque esta alternativa evita la mora inmediata, el dinero abonado solo cubre impuestos y recargos, postergando la deuda real y limitando los márgenes de compra otorgados.
- A largo plazo, esta práctica genera deudas permanentes y una falsa liquidez, lo que restringe el acceso a nuevos créditos y deteriora la salud financiera de los consumidores.
Las emergencias pueden afectar tu presupuesto financiero mensual e incluso por un extenso período de tiempo. En estas ocasiones, el pago mínimo de la tarjeta de crédito puede ser una buena salida porque permite pagar menos que el total de la cuota adeudada, a cambio del cobro de cierto interés. Pero usar esta herramienta de forma continua puede generar un gran problema a largo plazo.
Si conocés a la perfección tu situación financiera y sabés que tu estado mejorará al próximo mes, entonces no hay inconveniente con hacer un pago mínimo. Entre los beneficios, permite evitar los intereses punitorios –pero genera intereses por la reprogramación del pago–, reorganizar tus deudas y priorizar otros gastos o pagos inamovibles.
Cuatro motivos por los que no conviene hacer pago mínimo
Pérdida de capacidad de negociación con bancos
Los usuarios que hacen el pago mínimo técnicamente no ingresan en el estado de mora, pero tampoco siguen teniendo una estrella dorada de buenos clientes. Aunque se trata de una alternativa que ofrecen los propios bancos, también es un comportamiento que queda registrado en las entidades financieras. Un cliente que durante meses realiza el pago mínimo demuestra que tiene una menor capacidad de pago que quien cancela el resumen completo en tiempo y forma. Como consecuencia, los límites de crédito pueden congelarse y puede negarse el acceso a algunos créditos más favorables.
Intereses por todos lados
Pagar a tiempo permite disfrutar de la no generación de intereses hasta el siguiente vencimiento. El pago mínimo, en cambio, en algunos bancos habilita a que las compras comiencen a acumular intereses desde la fecha en la que se realizan.
Deuda permanente
Realizando el pago mínimo, la deuda no desaparece ni se achica, sino que toma fuerza y recobra vigencia cada vez. Esto sucede porque el poco dinero que se abona primero cubre intereses, impuestos y seguros propios de cada banco y, el resto, pasa a cubrir el saldo neto pendiente de las cuotas. Es por eso que en cada nuevo período de facturación –cada nuevo resumen–, el capital acumula nuevos intereses, por lo que solo demora más el pago del total.
Falsa sensación de liquidez
El pago mínimo habilita liquidez de forma inmediata. Lo que iba a destinarse a saldar una deuda, ahora puede destinarse para otro fin. Sin embargo, la deuda sigue estando y no queda anulada. No se debe confundir la salida rápida del pago mínimo con una ampliación del margen para seguir consumiendo, porque el dinero que no se destina hoy al pago de deuda, deberá ser destinado mañana. Además, comenzará a generar intereses.