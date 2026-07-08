El FMI mantuvo su previsión para la Argentina y proyectó un crecimiento de 3,5% en 2026

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ratificó sus proyecciones para la economía argentina y mantuvo la previsión de un crecimiento del 3,5% para 2026 y del 4% para 2027. Así surge de la actualización del informe Panorama Económico Mundial (World Economic Outlook), difundido este miércoles en Washington, en el que también anticipa una expansión de la economía global del 3% para este año en un escenario marcado por el impacto contrapuesto de la guerra en Medio Oriente y el avance de la inteligencia artificial.