El FMI avala avances del programa económico y deja en manos del gobierno de Milei el regreso a los mercados

El mercado laboral

Consultada sobre el mercado laboral, la vocera del FMI señaló que la formalización del empleo es uno de los objetivos del programa, aunque advirtió que depende de múltiples factores, como la estructura impositiva y regulatoria y las rigideces del sistema. En ese sentido, remarcó que la reciente reforma laboral es aún incipiente y que sus efectos “tardan en aparecer”, al tiempo que respaldó su objetivo de impulsar el empleo formal.