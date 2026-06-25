El FMI avala avances del programa económico y deja en manos del gobierno de Milei el regreso a los mercados
El organismo destacó mejoras en la estabilidad macroeconómica, la baja de la inflación y la recuperación de reservas. ambién señaló que los efectos de la reforma laboral aún tardarán en verse.
Resumen para apurados
- La vocera del FMI, Julie Kozack, elogió este jueves en Washington el rumbo económico de Argentina bajo el gobierno de Milei, dejando el regreso a los mercados en manos oficiales.
- El aval ocurre ante la baja de inflación y la mejora de reservas. El FMI destacó la reducción del riesgo país, aunque aclaró que la reforma laboral tardará en mostrar resultados.
- El aval consolida la credibilidad internacional del plan de Milei. La decisión de retornar a los mercados externos queda sujeta a la estrategia financiera futura del Gobierno.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) reiteró su visión positiva sobre la marcha del programa económico argentino y señaló que el momento y las condiciones para el regreso de Argentina a los mercados financieros internacionales son decisiones que corresponden exclusivamente al gobierno de Javier Milei.
Así lo expresó la vocera del organismo, Julie Kozack, durante una conferencia de prensa realizada este jueves en Washington. En ese marco, y ante una consulta sobre la informalidad laboral, advirtió que los efectos de reformas recientes “tardan en aparecer”, según consignó el diario "Ámbito".
“Argentina sigue logrando avances importantes en la restauración de la estabilidad macroeconómica, en el fortalecimiento de la resiliencia del país, la resiliencia económica, y en la creación de una economía más abierta y eficiente”, afirmó la portavoz. En esa línea, sostuvo que “el crecimiento ha continuado, la inflación está bajando, las reservas internacionales se están recomponiendo y las condiciones de financiamiento han seguido mejorando para la Argentina”.
En su análisis, Kozack destacó además que las condiciones de acceso al financiamiento “han mejorado considerablemente”, con una reducción de los spreads soberanos y un clima de mercado más favorable, reflejado también en mejoras de calificación crediticia.
En ese contexto, subrayó que las decisiones sobre el acceso a los mercados “son, en última instancia, decisiones que deben tomar las autoridades argentinas”, aunque valoró los esfuerzos oficiales para fortalecer las reservas y la credibilidad de las políticas.
El mercado laboral
Consultada sobre el mercado laboral, la vocera del FMI señaló que la formalización del empleo es uno de los objetivos del programa, aunque advirtió que depende de múltiples factores, como la estructura impositiva y regulatoria y las rigideces del sistema. En ese sentido, remarcó que la reciente reforma laboral es aún incipiente y que sus efectos “tardan en aparecer”, al tiempo que respaldó su objetivo de impulsar el empleo formal.
Deuda argentina con el FMI
En otro tramo de la conferencia, Kozack aseguró que Argentina ha cumplido con sus compromisos financieros con el organismo y expresó confianza en que continuará haciéndolo.
También destacó el trabajo conjunto con otros organismos multilaterales y señaló que el FMI mantiene un seguimiento cercano del proceso económico del país.
Por último, al referirse a la revisión del programa de Facilidades Extendidas, recordó su reciente aprobación por parte del directorio del Fondo Monetario, que habilitó un nuevo desembolso, en un contexto en el que el organismo valoró avances en materia fiscal, monetaria y cambiaria, así como la mejora en la acumulación de reservas y la capacidad de gestión de crisis.