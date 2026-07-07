Política

Banco Central: Milei se reúne con el equipo económico para definir cambios en la carta orgánica

El mandatario había adelantado que la reunión servirá para cerrar el texto definitivo del proyecto y defendió la necesidad de modificar el funcionamiento de la autoridad monetaria.

Javier Milei, presidente de la Nación.
Javier Milei, presidente de la Nación.
Hace 43 Min

Resumen para apurados

  • El presidente Javier Milei se reúne este martes en Olivos con su equipo económico para definir el proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central argentino.
  • El encuentro con Caputo, Sturzenegger y Bausili busca unificar el texto que prohibirá de forma explícita que la autoridad monetaria financie al Tesoro mediante emisión.
  • La medida pretende asegurar la independencia del Banco Central para frenar la inflación y establecer sanciones penales para quienes intenten financiar el gasto estatal.
Resumen generado con IA

El presidente de la Nación, Javier Milei, encabeza este martes una reunión con el equipo económico para definir los detalles finales de la reforma de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El encuentro que se realiza desde las 18 en la residencia presidencial de Olivos y contará con la participación del ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el presidente del BCRA, Santiago Bausili.

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Durante una entrevista con el canal de streaming Neura, Milei anticipó que la reunión servirá para cerrar el texto definitivo del proyecto y defendió la necesidad de modificar el funcionamiento de la autoridad monetaria.  “Empezamos a construir la base en la cual vamos a reparar 91 años de todo el daño que le hicieron a los argentinos. Hoy nos juntamos en Olivos, Toto, Santi Bausili y Fede Sturzenegger a delinear el formato final de lo que va a ser la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central”, aseguró el jefe de Estado.

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“Hoy me traen la versión unificada de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, de terminar con ese insulto al intelecto que es haberle puesto un instrumento de política económica sin objetivos. Y obviamente que la política monetaria no es el vacío”, añadió. 

Prohibición de financiar al Tesoro con emisión

Según explicó el Presidente, la nueva normativa establecerá de manera explícita la prohibición de que el Banco Central financie al Tesoro Nacional mediante emisión monetaria. Además, prevé sanciones para quienes intenten vulnerar la independencia de la autoridad monetaria.

Bajo esa perspectiva, Milei calificó como una "estafa" la emisión destinada a asistir financieramente al Estado. “De hecho, el Código Penal define la estafa. La estafa y la falsificación de moneda son un delito penal. Así es que hasta podemos utilizar partes del Código Penal existente”, sostuvo.

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