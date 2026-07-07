Banco Central: Milei se reúne con el equipo económico para definir cambios en la carta orgánica

Durante una entrevista con el canal de streaming Neura, Milei anticipó que la reunión servirá para cerrar el texto definitivo del proyecto y defendió la necesidad de modificar el funcionamiento de la autoridad monetaria. “Empezamos a construir la base en la cual vamos a reparar 91 años de todo el daño que le hicieron a los argentinos. Hoy nos juntamos en Olivos, Toto, Santi Bausili y Fede Sturzenegger a delinear el formato final de lo que va a ser la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central”, aseguró el jefe de Estado.