Quién es Silvana Tenreyro, la economista tucumana elegida como jefa económica del FMI
La graduada de la UNT ocupará uno de los cargos técnicos más relevantes del Fondo Monetario Internacional. Su trayectoria incluye el Banco Central de Inglaterra, la London School of Economics y reconocimientos internacionales.
Resumen para apurados
- El FMI designó a la economista argentina Silvana Tenreyro como su nueva jefa económica debido a su destacada y prestigiosa trayectoria académica y de gestión global.
- Graduada de la UNT y Harvard, fue miembro del Banco de Inglaterra y docente de LSE, combinando con éxito la investigación académica con la aplicación de políticas públicas.
- Al ocupar este cargo clave en el FMI, se espera que aplique su visión sobre el combate a la pobreza y la desigualdad en el diseño de las políticas macroeconómicas globales.
La economista tucumana Silvana Tenreyro fue designada como nueva economista jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI), según informó el organismo que conduce Kristalina Georgieva.
Tenreyro cursó sus estudios secundarios en el Colegio Santa Rosa y se graduó como economista en la Universidad Nacional de Tucumán en 1997, con uno de los mejores promedios de su promoción. Durante esa etapa también se desempeñó como asistente de investigación del prestigioso economista Víctor "Turco" Elías. Dos años después obtuvo su maestría en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos.
En la actualidad, la economista es profesora del Departamento de Economía de la London School of Economics y codirectora de Review of Economic Studies Ltd., además de consolidarse como una de las economistas argentinas con mayor reconocimiento a nivel internacional.
Una trayectoria de prestigio internacional
A lo largo de su carrera, Tenreyro integró el Comité de Política Monetaria del Banco Central de Inglaterra entre 2017 y 2023, además de recibir una importante distinción de la Corona británica.
Hasta su designación en el FMI, se desempeñaba como profesora en la London School of Economics. El organismo multilateral destacó que sus investigaciones fueron ampliamente publicadas en revistas académicas de prestigio y distinguidas con reconocimientos internacionales, entre ellos el Premio Yrjö Jahnsson, el Premio Bernhard Harms y el Premio Birgit Grodal.
Además, es miembro de la Academia Británica, la Sociedad Econométrica y la Real Sociedad Económica, además de miembro honoraria extranjera de la Asociación Económica Americana. También fue presidenta de la Asociación Económica Europea.
Su recorrido profesional incluye, además, funciones en el Banco de la Reserva Federal de Boston y como integrante del Comité de Política Monetaria del Banco de Mauricio. Hasta ahora también formaba parte del Grupo Asesor Externo del Director Gerente del FMI y asesoraba a destacadas instituciones públicas y privadas en materia económica y financiera.
"Quería entender y trabajar en políticas para combatir la pobreza"
En una entrevista concedida en 2015 a La Nación, Tenreyro explicó qué la llevó a estudiar Economía. "Quería entender y trabajar en políticas para combatir la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la inflación. Todos problemas macroeconómicos de los que es imposible abstraerse creciendo en Tucumán y la Argentina. Pero no puedo descartar la genética: mi abuelo, desaparecido en el 76, era también economista", contó.
La economista también se refirió al equilibrio entre la investigación y la gestión pública. "Como profesional estoy contenta de haber podido combinar mi investigación académica con experiencias concretas en políticas públicas", aseguró.
Sobre su labor académica, agregó: "es un gran estímulo y fuente de aprendizaje e ideas".