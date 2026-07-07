Quién es Silvana Tenreyro, la economista tucumana elegida como jefa económica del FMI

"Quería entender y trabajar en políticas para combatir la pobreza"

En una entrevista concedida en 2015 a La Nación, Tenreyro explicó qué la llevó a estudiar Economía. "Quería entender y trabajar en políticas para combatir la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la inflación. Todos problemas macroeconómicos de los que es imposible abstraerse creciendo en Tucumán y la Argentina. Pero no puedo descartar la genética: mi abuelo, desaparecido en el 76, era también economista", contó.