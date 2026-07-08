El Gobierno nacional avanza con un proyecto de “cierre” del Estado, como en Estados Unidos

Y sumó: “Hoy me traen la versión unificada de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, de terminar con ese insulto al intelecto que es haberle puesto un instrumento de política económica sin objetivos. Y obviamente que la política monetaria no es el vacío. En tal sentido, Milei adelantó que la nueva normativa prohibirá de forma explícita y con sanciones finales “violentar” la independencia de la autoridad monetaria en términos de que financie al Tesoro de la Nación vía emisión monetaria. Bajo la perspectiva presidencial, la emisión monetaria para asistir financieramente al fisco “es una estafa”: “De hecho, el Código Penal define la estafa. La estafa y la falsificación de moneda son un delito penal. Así es que hasta podemos utilizar partes del Código Penal existente”. Además, el mandatario aseguró que el cambio en el marco normativo del Central “está interrelacionado con otras leyes como la de mercado de capitales, Inocencia Fiscal y todo lo que tiene que ver en materia del mercado de seguros y todas las reglas fiscales”. En simultáneo, el presidente explicó que el Gobierno está avanzando en medidas para limitar el gasto público y reforzar la disciplina fiscal. Señaló que la política monetaria no puede funcionar de manera aislada y mencionó que se trabaja en un mecanismo para que, si el presupuesto del Estado se agota, no se pueda seguir gastando y el funcionamiento estatal se detenga. “Cuando te agotas el presupuesto, no se puede gastar más y se apaga el Estado”, sentenció. De esta manera, buscan que opere de forma similar al “shutdown” de Estados Unidos. En 2012, bajo la presidencia de Mercedes Marcó del Pont en el Banco Central, se introdujeron modificaciones relevantes a la Carta Orgánica del organismo. El gobierno kirchnerista modificó el artículo 3, que antes establecía como objetivo esencial “preservar el valor de la moneda”, para convertirlo en un mandato múltiple: “Promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. El propósito fue que el BCRA asumiera responsabilidades más amplias, no solo en la lucha contra la inflación, sino también en el impulso del crecimiento económico y la promoción del empleo, funciones que ya tenían otros organismos estatales. Marcó del Pont incluso dispuso el reemplazo del cartel de ingreso en Reconquista 266 con el nuevo texto del artículo 3. A pesar de estos cambios, los años siguientes no trajeron ni baja inflación ni desarrollo con equidad. Uno de los efectos más relevantes de la nueva ley del Banco Central fue la modificación del artículo 20, que regula los adelantos transitorios. Esta herramienta permite que el Banco Central financie al Tesoro mediante emisión monetaria.