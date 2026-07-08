"Shutdown": cómo funciona el plan de Milei para "apagar el Estado" cuando se agote el presupuesto

La relación con las provincias es otro frente de tormenta. Gran parte de los fondos que reciben los gobernadores dependen de partidas nacionales que, de agotarse, podrían quedar congeladas. Este escenario no solo abriría una nueva guerra política con los mandatarios provinciales, sino que también saturaría los tribunales de amparos y demandas contra el Estado. Para evitar que la medida sea frenada por la Justicia apenas entre en vigencia, el equipo jurídico de Milei busca blindar legalmente el marco que permita suspender programas sin incurrir en incumplimiento de deberes de funcionario público.