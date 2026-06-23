Aguinaldo, Mundial y finanzas personales: cómo disfrutar sin caer en el sobreendeudamiento

Resumen para apurados
- Especialistas en finanzas en Argentina recomiendan este junio planificar el uso del aguinaldo para evitar el sobreendeudamiento debido al incremento del consumo estacional.
- Ante la tentación de gastos por el Mundial y ofertas de créditos digitales, sugieren priorizar el pago de deudas caras, limitar gastos hormiga y ahorrar un tercio del ingreso.
- La educación financiera y el uso responsable de herramientas fintech serán claves para mantener la estabilidad del hogar y evitar comprometer el flujo de caja a largo plazo.
Con la llegada de junio y el cobro del medio aguinaldo, especialistas en finanzas personales recomiendan planificar su uso para evitar el sobreendeudamiento. Desde la financia virtual Adelantos.com advierten que, ante el incremento del consumo estacional y el acceso a créditos digitales, resulta clave priorizar el pago de deudas, limitar gastos discrecionales y reservar una parte del ingreso extraordinario como fondo de emergencia para transitar la segunda mitad del año con mayor estabilidad económica.
Justamente, muchas familias destinan el ingreso extra tanto a consumos festivos como a resolver compromisos financieros, ante la tentación también de renovar el televisor, organizar juntadas o comprar la camiseta de la Selección Argentina en pleno Mundial de fútbol.
"En el último semestre registramos un incremento del 25% en el ticket promedio, lo que indica consumos puntuales de mayor valor. En paralelo, y en algunos casos, estos préstamos tienen una reducción de hasta el 50% en las tasas de interés", explicaron desde Adelantos.com.
"El perfil mayoritario de los tomadores de créditos digitales abarca a adultos con empleo en relación de dependencia, con secundario completo o en curso y empleo en relación de dependencia, lo que implica ingresos regulares pero también obligaciones mensuales fijas; la mayoría son usuarios primerizos de préstamos digitales, por lo que requieren orientación sobre plazos, costos y alternativas, aunque existe además un segmento recurrente que solicita financiamiento varias veces al año o al mes y que, sin una planificación adecuada, corre mayor riesgo de acumular cuotas que comprometan su flujo de caja".
Para evitar que el aguinaldo se evapore antes de julio, se presentó una guía práctica para disfrutar de esta temporada manteniendo el equilibrio financiero y recomiendan cuatro claves de supervivencia para la economía del hogar:
- Matar la deuda cara: el aguinaldo debe usarse de forma prioritaria para liquidar o achicar los saldos de las tarjetas de crédito que arrastran intereses punitorios, porque cada peso destinado para la cancelación es un ahorro de intereses futuros.
- El peligro del goteo financiero: la acumulación de micro-deudas en aplicaciones o tarjetas termina comprometiendo el flujo de caja mensual. Si se utiliza financiamiento para consumos, es vital asegurarse de que la cuota mensual no asfixie los ingresos futuros.
- El método del "tope fijo": separar una porción específica del aguinaldo (por ejemplo, un 15% o un 20%) exclusivamente para gastos de ocio y evitar no pasarse del límite.
- Refugio contra imprevistos: guardar al menos un tercio del aguinaldo en instrumentos de liquidez inmediata servirá como colchón para imprevistos en la segunda mitad del año.
"Las deudas mal planificadas pueden durar años", concluyen los especialistas de Adelantos.com, enfatizando que la educación financiera y el uso responsable de las herramientas fintech serán determinantes para transitar el resto del año con estabilidad.