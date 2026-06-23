Aguinaldo, Mundial y finanzas personales: cómo disfrutar sin caer en el sobreendeudamiento

"El perfil mayoritario de los tomadores de créditos digitales abarca a adultos con empleo en relación de dependencia, con secundario completo o en curso y empleo en relación de dependencia, lo que implica ingresos regulares pero también obligaciones mensuales fijas; la mayoría son usuarios primerizos de préstamos digitales, por lo que requieren orientación sobre plazos, costos y alternativas, aunque existe además un segmento recurrente que solicita financiamiento varias veces al año o al mes y que, sin una planificación adecuada, corre mayor riesgo de acumular cuotas que comprometan su flujo de caja".