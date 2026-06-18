El comercio exterior marcó un récord histórico: el superávit de mayo alcanzó U$S3.504 millones

La balanza comercial argentina registró en mayo un superávit de U$S3.504 millones, el mayor saldo positivo mensual nominal desde que existen registros del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El resultado se explicó por un fuerte incremento de las exportaciones y una reducción de las importaciones, en un contexto en el que el país acumula ya 30 meses consecutivos con saldo comercial favorable.