El comercio exterior marcó un récord histórico: el superávit de mayo alcanzó U$S3.504 millones

La balanza comercial argentina registró en mayo un superávit de U$S3.504 millones, el mayor saldo positivo mensual nominal desde que existen registros del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El resultado se explicó por un fuerte incremento de las exportaciones y una reducción de las importaciones, en un contexto en el que el país acumula ya 30 meses consecutivos con saldo comercial favorable.
En mayo de 2026, las exportaciones alcanzaron un récord histórico de U$S9.537 millones y las importaciones fueron de U$S6.033 millones, destacó el Indec en su informe mensual sobre intercambio comercial.
Las exportaciones totalizaron U$S9.537 millones, lo que representó un crecimiento interanual del 34,4%. En paralelo, las importaciones sumaron U$S6.033 millones, con una caída del 7% respecto del mismo mes de 2025. Como resultado, la balanza comercial alcanzó un superávit de U$S3.504 millones, un nivel sin precedentes en la serie histórica mensual del organismo.
Si bien no existen antecedentes de un saldo comercial nominal de esa magnitud, en mayo de 2009 se había registrado un superávit de U$S2.543 millones, que ajustado por inflación en dólares equivaldría a algo más de U$S3.900 millones a valores actuales.
Exportaciones en máximos históricos
El desempeño exportador mostró una mejora generalizada en los principales rubros de la economía. El mayor impulso provino de Combustibles y Energía, cuyas ventas externas crecieron 167,1% interanual y alcanzaron un máximo histórico.
También se destacaron los incrementos de 22,5% en Productos Primarios, de 20,5% en Manufacturas de Origen Agropecuario y de 20,1% en Manufacturas de Origen Industrial. En este último segmento, las exportaciones registraron el segundo valor más elevado de la historia para un mes de mayo.
Entre enero y mayo de 2026, las exportaciones acumularon US$ 40.359 millones, un 24,3% más que en igual período del año pasado. Gracias a este desempeño, el superávit comercial acumulado llegó a US$ 11.783 millones, superando ya el saldo positivo de todo 2025, que había sido de US$ 11.320 millones.
El aporte clave del sector energético
La balanza comercial energética alcanzó el mejor resultado de toda la serie histórica. El sector obtuvo un superávit de US$ 1.543 millones, impulsado por exportaciones por U$S1.745 millones, con una expansión interanual de 167,1%. Al mismo tiempo, las importaciones energéticas se redujeron 32,9% y se ubicaron en apenas U$S202 millones, consolidando el aporte del sector al resultado general del comercio exterior.
Las importaciones totalizaron U$S6.033 millones durante mayo, una cifra que implicó una disminución de U$S455 millones respecto del mismo mes de 2025.
La caída estuvo explicada principalmente por una reducción de las cantidades importadas, que retrocedieron 13,6%, mientras que los precios aumentaron 7,6%.
Uno de los rubros que más incidió en la baja fue el de Piezas y Accesorios para Bienes de Capital, cuyas compras al exterior disminuyeron 26,6% frente a mayo del año pasado, equivalente a U$S374 millones menos.