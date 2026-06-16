EconomíaNoticias económicas

Industria: el uso de la capacidad instalada llegó al 59,9% en abril y alcanzó su mejor nivel en seis meses

El repunte fue impulsado por sectores como refinación de petróleo, químicos y metalurgia básica, aunque la producción manufacturera mostró una caída interanual del 2,8%.

INDEC. El uso de la capacidad instalada llegó al 59,9% en abril.
INDEC. El uso de la capacidad instalada llegó al 59,9% en abril.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Indec informó que el uso de la capacidad instalada de la industria en Argentina alcanzó el 59,9% en abril, su mejor nivel en seis meses, impulsado por sectores clave.
  • La leve mejora mensual estuvo sostenida por la refinación de petróleo y químicos, contrarrestando la caída de los sectores metalmecánico y automotriz por la menor demanda.
  • Aunque representa una mejora, el nivel sigue bajo históricamente y evidencia una reactivación muy dispar, reflejada en la baja interanual del 2,8% de la producción manufacturera.
Resumen generado con IA

El uso de la capacidad instalada en la industria volvió a mostrar una leve recuperación en abril y quedó al borde de alcanzar el 60%, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El indicador se ubicó en 59,9%, el mejor desempeño registrado en los últimos seis meses.

El dato representa una mejora de 0,1 puntos porcentuales respecto de marzo, cuando había alcanzado el 59,8%, y también se ubicó por encima del 58,3% observado en abril de 2025. Sin embargo, el nivel general continúa siendo bajo en términos históricos, en un escenario marcado por una demanda todavía debilitada y caídas en distintos sectores de la actividad industrial.

Los sectores que impulsaron la mejora

De acuerdo con el informe oficial, la recuperación estuvo sostenida principalmente por cinco ramas industriales que operaron por encima del promedio general durante abril: refinación del petróleo (86,8%), industrias metálicas básicas (73,4%), sustancias y productos químicos (69,9%), papel y cartón (67,3%) y productos alimenticios y bebidas (60,4%).

En la comparación interanual, el mayor aporte positivo provino de la elaboración de sustancias y productos químicos, que alcanzó un nivel de utilización de la capacidad instalada de 69,9%, muy por encima del 59% registrado en el mismo mes de 2025.

Al respecto, el Indec explicó que en abril del año pasado “la actividad del polo petroquímico de Bahía Blanca estuvo afectada por los efectos de las inundaciones que sufrió la localidad en marzo de 2025, y que provocaron la falta de suministro de gas natural a las principales plantas petroquímicas”.

Metalmecánica y automotriz, entre los sectores más afectados

En sentido contrario, el organismo señaló que la principal incidencia negativa correspondió a la industria metalmecánica, excluyendo automotores. Este sector presentó en abril una utilización de la capacidad instalada del 42,7%, por debajo del 49,3% registrado en igual período del año pasado.

Según el Indec, este descenso estuvo “relacionado principalmente con los menores niveles de producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico”.

El relevamiento también mostró que seis de los 12 rubros analizados registraron caídas interanuales: productos alimenticios y bebidas, productos minerales no metálicos, industria automotriz, metalmecánica excluida industria automotriz, productos de caucho y plástico y productos textiles.

Además, cinco sectores presentaron retrocesos respecto de marzo: productos alimenticios y bebidas, productos del tabaco, papel y cartón, productos minerales no metálicos e industria automotriz.

En este contexto, el índice de producción industrial manufacturero reflejó una baja interanual del 2,8% durante abril, un dato que expone la creciente disparidad entre sectores y confirma el comportamiento heterogéneo que atraviesa actualmente la actividad industrial argentina.

Temas Argentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tras las heladas, llega la ciclogénesis: qué provincias tendrán lluvias intensas esta semana
1

Tras las heladas, llega la ciclogénesis: qué provincias tendrán lluvias intensas esta semana

Incidentes en Nueva York: hinchas argentinos se pelearon con argelinos en Time Square
2

Incidentes en Nueva York: hinchas argentinos se pelearon con argelinos en Time Square

Alerta amarilla por frío polar: las provincias bajo riesgo por heladas y temperaturas extremas este martes
3

Alerta amarilla por frío polar: las provincias bajo riesgo por heladas y temperaturas extremas este martes

Un sanatorio bajo la lupa: una herencia millonaria, una firma cuestionada y el futuro de un prestador clave del PAMI
4

Un sanatorio bajo la lupa: una herencia millonaria, una firma cuestionada y el futuro de un prestador clave del PAMI

Licencia de conducir: quiénes son los automovilistas que ya no podrán renovar el registro y qué requisitos deben cumplir
5

Licencia de conducir: quiénes son los automovilistas que ya no podrán renovar el registro y qué requisitos deben cumplir

Ranking notas premium
La Corte dejó firme el castigo al camarista Moisá y fustigó sus alusiones al nazismo
1

La Corte dejó firme el castigo al camarista Moisá y fustigó sus alusiones al nazismo

Alberdi y Famaillá: dos ciudades, las mismas sombras narco
2

Alberdi y Famaillá: dos ciudades, las mismas sombras narco

La UCR de Tucumán tiene fecha para la interna, pero las tensiones no se disipan
3

La UCR de Tucumán tiene fecha para la interna, pero las tensiones no se disipan

Paradojas tucumanas de la “vieja” y la “nueva” política
4

Paradojas tucumanas de la “vieja” y la “nueva” política

El agua invisible que sostiene la economía tucumana
5

El agua invisible que sostiene la economía tucumana

Más Noticias
Un sanatorio bajo la lupa: una herencia millonaria, una firma cuestionada y el futuro de un prestador clave del PAMI

Un sanatorio bajo la lupa: una herencia millonaria, una firma cuestionada y el futuro de un prestador clave del PAMI

Dónde queda Cabo Verde: el país africano que sorprendió al empatar con España en el Mundial 2026

Dónde queda Cabo Verde: el país africano que sorprendió al empatar con España en el Mundial 2026

Licencia de conducir: quiénes son los automovilistas que ya no podrán renovar el registro y qué requisitos deben cumplir

Licencia de conducir: quiénes son los automovilistas que ya no podrán renovar el registro y qué requisitos deben cumplir

Tras las heladas, llega la ciclogénesis: qué provincias tendrán lluvias intensas esta semana

Tras las heladas, llega la ciclogénesis: qué provincias tendrán lluvias intensas esta semana

Incidentes en Nueva York: hinchas argentinos se pelearon con argelinos en Time Square

Incidentes en Nueva York: hinchas argentinos se pelearon con argelinos en Time Square

Se cumplen 20 años del plan ferroviario que cambiaría el Gran Tucumán

Se cumplen 20 años del plan ferroviario que cambiaría el Gran Tucumán

La oposición parlamentaria embiste a Adorni y los aliados esperan: cuáles son los destinos posibles del jefe de Gabinete

La oposición parlamentaria embiste a Adorni y los aliados esperan: cuáles son los destinos posibles del jefe de Gabinete

Alerta amarilla por frío polar: las provincias bajo riesgo por heladas y temperaturas extremas este martes

Alerta amarilla por frío polar: las provincias bajo riesgo por heladas y temperaturas extremas este martes

Comentarios