Industria: el uso de la capacidad instalada llegó al 59,9% en abril y alcanzó su mejor nivel en seis meses

El dato representa una mejora de 0,1 puntos porcentuales respecto de marzo, cuando había alcanzado el 59,8%, y también se ubicó por encima del 58,3% observado en abril de 2025. Sin embargo, el nivel general continúa siendo bajo en términos históricos, en un escenario marcado por una demanda todavía debilitada y caídas en distintos sectores de la actividad industrial.