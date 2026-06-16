Industria: el uso de la capacidad instalada llegó al 59,9% en abril y alcanzó su mejor nivel en seis meses

Resumen para apurados
- El Indec informó que el uso de la capacidad instalada de la industria en Argentina alcanzó el 59,9% en abril, su mejor nivel en seis meses, impulsado por sectores clave.
- La leve mejora mensual estuvo sostenida por la refinación de petróleo y químicos, contrarrestando la caída de los sectores metalmecánico y automotriz por la menor demanda.
- Aunque representa una mejora, el nivel sigue bajo históricamente y evidencia una reactivación muy dispar, reflejada en la baja interanual del 2,8% de la producción manufacturera.
El uso de la capacidad instalada en la industria volvió a mostrar una leve recuperación en abril y quedó al borde de alcanzar el 60%, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El indicador se ubicó en 59,9%, el mejor desempeño registrado en los últimos seis meses.
El dato representa una mejora de 0,1 puntos porcentuales respecto de marzo, cuando había alcanzado el 59,8%, y también se ubicó por encima del 58,3% observado en abril de 2025. Sin embargo, el nivel general continúa siendo bajo en términos históricos, en un escenario marcado por una demanda todavía debilitada y caídas en distintos sectores de la actividad industrial.
Los sectores que impulsaron la mejora
De acuerdo con el informe oficial, la recuperación estuvo sostenida principalmente por cinco ramas industriales que operaron por encima del promedio general durante abril: refinación del petróleo (86,8%), industrias metálicas básicas (73,4%), sustancias y productos químicos (69,9%), papel y cartón (67,3%) y productos alimenticios y bebidas (60,4%).
En la comparación interanual, el mayor aporte positivo provino de la elaboración de sustancias y productos químicos, que alcanzó un nivel de utilización de la capacidad instalada de 69,9%, muy por encima del 59% registrado en el mismo mes de 2025.
Al respecto, el Indec explicó que en abril del año pasado “la actividad del polo petroquímico de Bahía Blanca estuvo afectada por los efectos de las inundaciones que sufrió la localidad en marzo de 2025, y que provocaron la falta de suministro de gas natural a las principales plantas petroquímicas”.
Metalmecánica y automotriz, entre los sectores más afectados
En sentido contrario, el organismo señaló que la principal incidencia negativa correspondió a la industria metalmecánica, excluyendo automotores. Este sector presentó en abril una utilización de la capacidad instalada del 42,7%, por debajo del 49,3% registrado en igual período del año pasado.
Según el Indec, este descenso estuvo “relacionado principalmente con los menores niveles de producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico”.
El relevamiento también mostró que seis de los 12 rubros analizados registraron caídas interanuales: productos alimenticios y bebidas, productos minerales no metálicos, industria automotriz, metalmecánica excluida industria automotriz, productos de caucho y plástico y productos textiles.
Además, cinco sectores presentaron retrocesos respecto de marzo: productos alimenticios y bebidas, productos del tabaco, papel y cartón, productos minerales no metálicos e industria automotriz.
En este contexto, el índice de producción industrial manufacturero reflejó una baja interanual del 2,8% durante abril, un dato que expone la creciente disparidad entre sectores y confirma el comportamiento heterogéneo que atraviesa actualmente la actividad industrial argentina.