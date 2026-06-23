“Los estadounidenses deberíamos poder divertirnos así con nuestra selección”: la reflexión de una texana tras convivir con hinchas argentinos

Los ojos se le abrían cada vez que una nueva canción bajaba desde las tribunas improvisadas del FIFA Fan Festival de Dallas. Sentada en una de las primeras filas, Jeannine giraba la cabeza para observar lo que ocurría detrás suyo. Cientos de argentinos cantaban, saltaban y agitaban banderas mientras esperaban el comienzo del partido entre Argentina y Austria. Sonaba “Muchachos”, después el clásico “El que no salta es un inglés”, a 40 años de aquel recordado cruce entre argentinos e ingleses en México 1986. El anfiteatro estaba teñido de celeste y blanco. Ella sonreía. Miraba. Escuchaba. Era la primera vez que compartía con hinchas argentinos. “Fueron maravillosos”, le dirá después a LA GACETA.