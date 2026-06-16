Empleo privado: se destruyeron casi 97.000 puestos de trabajo en un año y los salarios perdieron contra la inflación

Resumen para apurados
- La Secretaría de Trabajo reportó que Argentina perdió 96.700 empleos privados registrados en un año (a marzo de 2026) debido a la recesión que afecta a 20 provincias.
- La baja afectó a sectores clave como industria y comercio, mientras los salarios perdieron poder adquisitivo frente a una inflación interanual que alcanzó el 33,2%.
- La incipiente baja de la inflación y el auge exportador no logran reactivar el empleo, mientras la caída del consumo básico anticipa un escenario social aún más complejo.
El mercado laboral argentino continúa mostrando señales de deterioro. Durante el primer trimestre de 2026, el empleo privado registrado volvió a caer en gran parte del país, mientras que los salarios perdieron nuevamente poder adquisitivo frente a la inflación y el consumo masivo siguió resentido.
Los datos surgen del último informe de Situación y Evolución del Trabajo Registrado, elaborado por la Secretaría de Trabajo sobre la base del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), junto con relevamientos privados difundidos durante junio.
Argentina: se perdieron casi 97.000 empleos privados registrados en un año
De acuerdo con el informe oficial, en marzo de 2026 había 6,188 millones de trabajadores asalariados registrados en el sector privado, lo que representa una caída del 1,5% respecto del mismo mes de 2025.
En términos absolutos, el país perdió 96.700 puestos de trabajo registrados en apenas doce meses.
La tendencia también se reflejó en la comparación mensual: respecto de febrero, el empleo privado retrocedió un 0,1%, prolongando una racha negativa que ya supera los dos años.
Veinte provincias registraron caída del empleo formal
El deterioro alcanzó a 20 de las 24 jurisdicciones del país.
Solo cuatro provincias lograron aumentar el empleo privado registrado en la comparación interanual:
Neuquén (+3,3%)
Río Negro (+3,2%)
La Rioja (+3%)
San Juan (+2,2%)
En cambio, las mayores caídas se observaron en:
Tierra del Fuego (-9%)
Chubut (-6,8%)
Corrientes (-5,3%)
Formosa (-5,3%)
Chaco (-5,2%)
Santa Cruz (-5,1%)
La provincia de Buenos Aires, que concentra la mayor cantidad de trabajadores registrados, también mostró una baja del 1,7%, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró una caída del 1,3%.
Industria y comercio siguen sin recuperarse
Los sectores más vinculados al mercado interno continúan siendo los más afectados.
Durante marzo:
- la industria manufacturera cayó 0,4% mensual;
- el comercio retrocedió 0,2%;
- transporte, almacenamiento y comunicaciones bajó 0,3%.
- explotación de minas y canteras: -5,7%;
- industria manufacturera: -4%;
- intermediación financiera: -3,7%;
- comercio: -1,9%.
En contraste, la construcción mostró un crecimiento del 1%, mientras que la pesca avanzó 5,8%, aunque ambos sectores no alcanzaron para compensar las pérdidas generales.
Un informe de la Fundación Mediterránea-Ieral advirtió que las actividades con mayor dinamismo exportador representan apenas el 3% del empleo total y el 7% del empleo asalariado privado registrado, por lo que su crecimiento no alcanza para impulsar una recuperación amplia del mercado laboral.
Los salarios volvieron a quedar por debajo de la inflación
El deterioro del empleo se suma a la pérdida de poder adquisitivo.
Según la Secretaría de Trabajo, el salario promedio bruto del sector privado alcanzó en marzo los $2.207.129, con un incremento interanual del 31,6%.
Por su parte, la remuneración mediana llegó a $1.540.251, con una suba del 28,1%.
Ambos aumentos quedaron por debajo de la inflación interanual registrada en ese período.
De acuerdo con el Indec, la inflación fue del 2,1% en mayo, acumuló 14,7% en los primeros cinco meses del año y alcanzó una variación interanual del 33,2%.
Uno de cada siete hogares redujo el consumo de alimentos
El impacto también comienza a reflejarse en los hábitos de consumo.
Según el Índice del Argentino de a Pie elaborado por Focus Market, el 14% de los hogares aseguró haber reducido la cantidad o la calidad de los alimentos consumidos durante los últimos meses.
El relevamiento señala que aproximadamente uno de cada siete hogares ya está ajustando sobre productos básicos, una señal de que las dificultades económicas afectan cada vez más el consumo cotidiano.
Un escenario con inflación más baja, pero sin mejora para los trabajadores
Si bien algunos indicadores macroeconómicos muestran una desaceleración de la inflación y un mejor desempeño de sectores exportadores, esa recuperación todavía no se traslada al mercado laboral.
La caída del empleo privado registrado, los salarios que continúan perdiendo frente a la inflación y el retroceso del consumo reflejan un escenario en el que gran parte de los trabajadores aún enfrenta dificultades para recuperar su poder adquisitivo y sostener sus niveles de vida.