Abrió las puertas de su casa para que sus vecinos vieran Argentina-Austria en un pueblo sin electricidad

Mientras Argentina enfrentaba a Austria por el Mundial 2026, la casa de Ronald Salazar se transformó en uno de los puntos de encuentro más importantes de Piruaj Bajo. Familiares, amigos y vecinos comenzaron a acercarse para ver el partido. Algunos llegaron caminando. Otros se acercaron en moto. Todos compartían el mismo objetivo: encontrar una pantalla encendida en una comunidad donde la electricidad todavía no llegó. "Si uno tiene la posibilidad, comparte", resumió Salazar en diálogo con LA GACETA.