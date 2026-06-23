Opinión›› PANORAMA TUCUMANO Messi brilla en medio de líderes opacos, gritones y autoritarios El capitán argentino ofrece una anomalía: la certeza de hacer lo correcto. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Lionel MessiOsvaldo JaldoDonald TrumpJavier Milei Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Perdón, pero esto no ha sido todo Cuando el offside empieza a ser una ventaja ridícula Cómo es por dentro la casa de Lionel Scaloni en Mallorca: pileta, vistas al mar y una vida lejos de la fama La familia de Lionel Messi rompió el silencio sobre la salud de su padre: "Evoluciona favorablemente" Qué edad tiene Messi en el Mundial 2026 y cuántos goles lleva en su carrera Lo más popular ¿Vale la pena aprender a programar con ChatGPT y la IA al alcance de todos? ¿Quién regula la frontera de la inteligencia artificial? Los videos de Jésica Cirio con dólares impulsan nuevos allanamientos IA: ¿un socio estratégico para el trabajador o una amenaza para su bienestar financiero? En una escalada del conflicto interno, el camarista Moisá demandó a la Corte y a la provincia Ranking notas premium Armas, drogas y conflictos: una combinación explosiva La eficacia del Estado Messi brilla en medio de líderes opacos, gritones y autoritarios Recuerdos fotográficos: el triste fin del Monumento a la Bandera ¿Quién regula la frontera de la inteligencia artificial?