La mora bancaria de las familias alcanzó un récord: es la más alta en 20 años

Sin embargo, la tendencia continúa siendo preocupante. El segmento de crédito destinado a las familias acumula 18 aumentos mensuales consecutivos en la tasa de mora. En octubre de 2024, el índice era de apenas 2,5%, por lo que prácticamente se multiplicó por cinco en los últimos 18 meses, a pesar de que durante ese período el Producto Bruto Interno (PBI) mantuvo una trayectoria de crecimiento.