Tarjeta de crédito: tres reglas de oro para evitar deudas y conocer cuál es tu capacidad real de pago

Resumen para apurados
- Expertos financieros difundieron hoy en Argentina pautas para que usuarios de tarjetas eviten deudas críticas, ante el riesgo de que la inflación supere a los ingresos.
- Se aconseja no destinar más del 35% del ingreso a cuotas, evitar usar más del 70% del límite de la tarjeta y prever que la inflación no siempre licuará los saldos pendientes.
- Aplicar estos límites permitirá a los consumidores proteger su historial crediticio y mantener un margen financiero para imprevistos en un escenario económico inestable.
Al momento de hacer un pago en cuotas, el primer pensamiento apunta a calcular el total a pagar en el resumen mensual. Pero la mirada debe ser más amplia para saber si es conveniente o no endeudarse. Cada usuario debe conocer su límite saludable de endeudamiento para evitar que los números no cierren a largo plazo.
Hay algunos indicadores que sirven para conocer cuál es el límite que tus finanzas pueden soportar. Uno está relacionado al porcentaje de los ingresos que se destina a pagar deudas. Otro, al porcentaje que se utiliza del margen disponible en la tarjeta de crédito. Por último, hay también un indicador que está relacionado a la inflación.
Límite saludable de endeudamiento
Existen algunas referencias que se utilizan de forma más tradicional para calcular qué tanta deuda puede contraer una persona. Vivir con pagos pendientes puede afectar no solo el estatus financiero, sino también de calidad de vida.
La fórmula clásica consiste en calcular que las deudas totales del mes –entre tarjetas, préstamos y cuotas–, no debe superar el 30% a 35% de los ingresos.
El cálculo es sencillo. El primer paso es sumar todos los ingresos fijos del mes y aplicar el porcentaje límite –por ejemplo, multiplicando tus ingresos por 0.30–. Así, una persona que gana $1.000.000 mensuales, no debería contraer deudas con superiores a $300.000 por mes
Inflación y cálculo de cuotas
Un portal de Santander explica que uno de los recursos para saber si conviene comprar en cuotas es tomar como referencia la inflación. Los usuarios suelen considerar que el endeudamiento se neutraliza con la inflación y que conforme pasa el tiempo, lo que se paga pierde valor.
“Cuando esa inflación no va acompañada por un aumento real del ingreso o, por el contrario, cuando la inflación deja de ser elevada, el resultado es el contrario”, explica el artículo de Santander. En consecuencia, el peso de las cuotas pasa a mantenerse o incluso a pesar más de lo que se esperaba, mientras los ingresos permanecen congelados.
Deudas cercanas al margen total de la tarjeta de crédito
Otra de las formas de medir el riesgo en el endeudamiento consiste en tomar de referencia el margen total que ofrece la tarjeta de crédito. Se habla de que hay un riesgo elevado cuando el usuario tiene ocupado el 70% o más de lo que ofrecen los bancos para usar. En estos casos, queda poco margen de movimiento, lo que podría ser negativo en una situación de urgencia o de gastos imprevistos.
Tomar en consideración estos tres parámetros puede hacer que las finanzas de una persona queden reguladas dentro de un marco saludable. Extender los pagos o sobrepasarse en relación a la capacidad de pago puede terminar en un historial crediticio negativo.