EconomíaNoticias económicas

Tarjeta de crédito: tres reglas de oro para evitar deudas y conocer cuál es tu capacidad real de pago

Más allá de la cuota mensual: hay claves y fórmulas sencillas para calcular tu límite de deuda y evitar que las tarjetas de crédito se conviertan en un problema a largo plazo.

Tarjeta de crédito: tres reglas de oro para evitar deudas y conocer cuál es tu capacidad real de pago
Foto: microjuris.com
Hace 18 Min

Resumen para apurados

  • Expertos financieros difundieron hoy en Argentina pautas para que usuarios de tarjetas eviten deudas críticas, ante el riesgo de que la inflación supere a los ingresos.
  • Se aconseja no destinar más del 35% del ingreso a cuotas, evitar usar más del 70% del límite de la tarjeta y prever que la inflación no siempre licuará los saldos pendientes.
  • Aplicar estos límites permitirá a los consumidores proteger su historial crediticio y mantener un margen financiero para imprevistos en un escenario económico inestable.
Resumen generado con IA

Al momento de hacer un pago en cuotas, el primer pensamiento apunta a calcular el total a pagar en el resumen mensual. Pero la mirada debe ser más amplia para saber si es conveniente o no endeudarse. Cada usuario debe conocer su límite saludable de endeudamiento para evitar que los números no cierren a largo plazo.

¿Conviene cancelar una tarjeta de crédito con deuda pendiente?

¿Conviene cancelar una tarjeta de crédito con deuda pendiente?

Hay algunos indicadores que sirven para conocer cuál es el límite que tus finanzas pueden soportar. Uno está relacionado al porcentaje de los ingresos que se destina a pagar deudas. Otro, al porcentaje que se utiliza del margen disponible en la tarjeta de crédito. Por último, hay también un indicador que está relacionado a la inflación.

Límite saludable de endeudamiento

Existen algunas referencias que se utilizan de forma más tradicional para calcular qué tanta deuda puede contraer una persona. Vivir con pagos pendientes puede afectar no solo el estatus financiero, sino también de calidad de vida.

La fórmula clásica consiste en calcular que las deudas totales del mes –entre tarjetas, préstamos y cuotas–, no debe superar el 30% a 35% de los ingresos.

El cálculo es sencillo. El primer paso es sumar todos los ingresos fijos del mes y aplicar el porcentaje límite –por ejemplo, multiplicando tus ingresos por 0.30–. Así, una persona que gana $1.000.000 mensuales, no debería contraer deudas con superiores a $300.000 por mes

Inflación y cálculo de cuotas

Un portal de Santander explica que uno de los recursos para saber si conviene comprar en cuotas es tomar como referencia la inflación. Los usuarios suelen considerar que el endeudamiento se neutraliza con la inflación y que conforme pasa el tiempo, lo que se paga pierde valor.

Cuándo no es una buena idea refinanciar la deuda con tarjeta de crédito

Cuándo no es una buena idea refinanciar la deuda con tarjeta de crédito

“Cuando esa inflación no va acompañada por un aumento real del ingreso o, por el contrario, cuando la inflación deja de ser elevada, el resultado es el contrario”, explica el artículo de Santander. En consecuencia, el peso de las cuotas pasa a mantenerse o incluso a pesar más de lo que se esperaba, mientras los ingresos permanecen congelados.

Deudas cercanas al margen total de la tarjeta de crédito

Otra de las formas de medir el riesgo en el endeudamiento consiste en tomar de referencia el margen total que ofrece la tarjeta de crédito. Se habla de que hay un riesgo elevado cuando el usuario tiene ocupado el 70% o más de lo que ofrecen los bancos para usar. En estos casos, queda poco margen de movimiento, lo que podría ser negativo en una situación de urgencia o de gastos imprevistos.

Tomar en consideración estos tres parámetros puede hacer que las finanzas de una persona queden reguladas dentro de un marco saludable. Extender los pagos o sobrepasarse en relación a la capacidad de pago puede terminar en un historial crediticio negativo.

Cómo saber si tenés el historial crediticio afectado por deudas con tarjeta de crédito

Cómo saber si tenés el historial crediticio afectado por deudas con tarjeta de crédito

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Elección a rector de la UNT: los decanos respaldan a Pagani, pero esperan definiciones
1

Elección a rector de la UNT: los decanos respaldan a Pagani, pero esperan definiciones

Presunto enriquecimiento ilícito: la causa avanza y el oficialismo resiste la continuidad de Adorni
2

Presunto enriquecimiento ilícito: la causa avanza y el oficialismo resiste la continuidad de Adorni

Procesan en Tucumán a ocho personas por contrabando de armas hacia Chile
3

Procesan en Tucumán a ocho personas por contrabando de armas hacia Chile

Detectan errores para desafectar una calle entre El Manantial y San Pablo, pero instan a avanzar por el fin social
4

Detectan errores para desafectar una calle entre El Manantial y San Pablo, pero instan a avanzar por el fin social

Prisión domiciliaria para el acusado del crimen de Villa Carmela
5

Prisión domiciliaria para el acusado del crimen de Villa Carmela

Ranking notas premium
Los 150 impuestos que asfixian al contribuyente y frenan la economía en Argentina
1

Los 150 impuestos que asfixian al contribuyente y frenan la economía en Argentina

La Corte dejó firme el castigo al camarista Moisá y fustigó sus alusiones al nazismo
2

La Corte dejó firme el castigo al camarista Moisá y fustigó sus alusiones al nazismo

“Pato” Gentilini, el arquitecto musical del noroeste que eligió despedirse con una milonga
3

“Pato” Gentilini, el arquitecto musical del noroeste que eligió despedirse con una milonga

Los concejales sesionarán el jueves y la incógnita pasa por la suba del boleto
4

Los concejales sesionarán el jueves y la incógnita pasa por la suba del boleto

El silencio alrededor de las madres que consumen
5

El silencio alrededor de las madres que consumen

Más Noticias
Horóscopo chino: los cuatro signos que vivirán una etapa de crecimiento en junio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los cuatro signos que vivirán una etapa de crecimiento en junio, según Ludovica Squirru

Procesan en Tucumán a ocho personas por contrabando de armas hacia Chile

Procesan en Tucumán a ocho personas por contrabando de armas hacia Chile

Sesión de la Legislatura: se debate la reforma judicial y cambios en el estatuto docente

Sesión de la Legislatura: se debate la reforma judicial y cambios en el estatuto docente

Presunto enriquecimiento ilícito: la causa avanza y el oficialismo resiste la continuidad de Adorni

Presunto enriquecimiento ilícito: la causa avanza y el oficialismo resiste la continuidad de Adorni

Detectan errores para desafectar una calle entre El Manantial y San Pablo, pero instan a avanzar por el fin social

Detectan errores para desafectar una calle entre El Manantial y San Pablo, pero instan a avanzar por el fin social

Prisión domiciliaria para el acusado del crimen de Villa Carmela

Prisión domiciliaria para el acusado del crimen de Villa Carmela

¿Cómo será la economía del segundo semestre en la Argentina?

¿Cómo será la economía del segundo semestre en la Argentina?

Elección a rector de la UNT: los decanos respaldan a Pagani, pero esperan definiciones

Elección a rector de la UNT: los decanos respaldan a Pagani, pero esperan definiciones

Comentarios