Tarjeta de crédito: tres reglas de oro para evitar deudas y conocer cuál es tu capacidad real de pago

Deudas cercanas al margen total de la tarjeta de crédito

Otra de las formas de medir el riesgo en el endeudamiento consiste en tomar de referencia el margen total que ofrece la tarjeta de crédito. Se habla de que hay un riesgo elevado cuando el usuario tiene ocupado el 70% o más de lo que ofrecen los bancos para usar. En estos casos, queda poco margen de movimiento, lo que podría ser negativo en una situación de urgencia o de gastos imprevistos.