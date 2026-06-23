Horóscopo chino: los signos que encontrarán la estabilidad en los últimos días de junio, según Ludovica Squirru

Resumen para apurados
- La astróloga Ludovica Squirru vaticinó que los signos de Rata, Tigre, Cabra y Chancho hallarán estabilidad emocional a fines de junio por la influencia del Conejo de Fuego.
- Este alivio transitorio surge bajo la regencia del Conejo de Fuego Yin, lo que permitirá a las personas bajar la ansiedad, resolver conflictos y sanar vínculos afectivos.
- La etapa abrirá paso a labores solidarias, alianzas y proyectos conjuntos, marcando un período favorable para la cooperación y el bienestar emocional de estos signos.
Los ritmos cambian con los caprichosos movimientos de los astros. A finales de junio, el panorama para algunos signos puede transformarse rotundamente y aquellos tiempos de acelere comenzarán a hallar un pulso más calmado. Por este tiempo, el horóscopo chino advierte un plazo donde los animales del zodíaco oriental sintonizarán con la sensibilidad, la empatía y la apertura emocional, conexión que les abrirá la posibilidad de dejar las diferencias de lado, reencontrarse con sus seres queridos y encontrar la calma en medio del caos.
Incluso para el horóscopo chino, el cariño lo puede todo. Ayudar a otros, fortalecer vínculos y conectar con quienes amamos puede iniciar un período favorecedor que repercuta en otras áreas de la vida. Ludovica Squirru, la reconocida astróloga, advirtió que la calma se convierte en una apertura a la escucha, a vincularse con los demás, a bajar la guardia y la ansiedad, que también puede llevarnos a pensamientos circulares y relaciones que ocupan demasiado lugar en nuestras vidas.
Los signos que encontrarán la calma y harán las paces
La calma y el encuentro favorecen las labores solidarias, el trabajo en equipo y los momentos armónicos. Así será que en los distintos ámbitos de la vida, algunos signos harán las paces, recibiendo una energía especial para cerrar alianzas, sanar diferencias y disfrutar de la compañía de las personas que más quieren. La recomendación de la filosofía china es dedicar tiempo a prácticas que conecten con la creatividad, la cooperación y el servicio a los demás.
Esta vibración tan particular, impulsada por este ciclo menor de días bajo la regencia del Conejo de Fuego Yin —que trae un alivio transitorio dentro del actual año del Caballo de Fuego—, impactará de manera directa en cuatro signos específicos del zodíaco oriental, quienes compartirán un mismo patrón de sanación y reencuentro.
Rata
Para la Rata, la afinidad con el Conejo se convertirá en la llave para destrabar conflictos; una charla casual o un mensaje inesperado abrirá puertas que parecían definitivamente cerradas, ideal para recuperar esos vínculos que se extrañan.
Tigre
El Tigre, por su parte, logrará equilibrar su intensidad habitual, descubriendo que una conversación sincera desarma cualquier tensión acumulada mucho mejor que una discusión estéril.
Cabra
Por otro lado, la Cabra encontrará un refugio perfecto para relajarse y dejarse mimar por sus seres queridos. Sentirá una profunda contención que la invitará a soltar mochilas y responsabilidades ajenas, recordándole la importancia de saber recibir ayuda.
Chancho
Finalmente, el Chancho vivirá las emociones a flor de piel, transformando esa aparente vulnerabilidad en su mayor fortaleza; será un momento ideal para encarar proyectos compartidos y apostar a la generosidad, ya que todo lo que nazca genuinamente del corazón encontrará una respuesta más que positiva en su entorno.