Mercado laboral en deterioro: el empleo formal cae y el salario mínimo pierde fuerte poder adquisitivo

Uno de los puntos más críticos del relevamiento está vinculado al salario mínimo, vital y móvil, cuyo poder adquisitivo acumula una caída del 39,7% entre noviembre de 2023 y mayo de 2026. Según el estudio, el deterioro se inició en diciembre de 2023 con una baja del 15% real y se profundizó en enero de 2024 con una contracción del 17%.