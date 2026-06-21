¿Hasta cuándo hay tiempo para cobrar el aguinaldo de junio en 2026?

Resumen para apurados
- Trabajadores registrados y jubilados argentinos deben cobrar la primera cuota del aguinaldo de junio de 2026 antes del martes 30, según establece la ley laboral vigente.
- El pago equivale al 50% del mejor salario del semestre. La ley otorga un período de gracia de cuatro días hábiles, permitiendo abonar la cuota hasta el lunes 6 de julio.
- Este derecho laboral representa un alivio clave que excluye al sector informal. Quienes tengan menos de seis meses de antigüedad cobrarán un proporcional al tiempo trabajado.
El año 2026 alcanzó su mitad, un momento que genera sorpresa por la velocidad del tiempo y que coincide con el cobro del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo. Este beneficio económico ampara a los trabajadores argentinos del sector formal, así como a jubilados y pensionados, fijando una fecha límite para percibir este dinero adicional. La legislación vigente determina la división del pago en dos cuotas anuales, distribuidas en junio y diciembre, estableciendo la Ley 27.073 que el desembolso de mitad de año debe concretarse a más tardar el último día hábil del mes.
La normativa legal vigente dispone que cada cuota del aguinaldo representa la mitad del salario más elevado que la persona percibió durante el semestre en curso. De este modo, el cálculo para este período toma como referencia directa la remuneración mensual más alta registrada entre los meses de enero y junio de 2026, garantizando un alivio financiero clave para los beneficiarios del sistema laboral y previsional.
¿Cuál es el plazo para cobrar el aguinaldo?
En este sentido, la fecha límite para que las empresas y el sector público abonen la primera cuota del SAC coincide con el martes 30 de junio. No obstante, la legislación vigente otorga a los empleadores un período de gracia de cuatro días hábiles posteriores al vencimiento. Esto significa que el pago de este beneficio extraordinario podrá extenderse, de manera legal, hasta el lunes 6 de julio para un sector de los trabajadores.
Es fundamental recalcar que este derecho laboral alcanza de manera exclusiva a quienes se desempeñan en la actividad privada y la administración pública bajo el sistema formal, además de las empresas del Estado. Por el contrario, quedan excluidos de percibir el aguinaldo los trabajadores no registrados, el personal informal sin aportes y aquellas personas inscriptas en el régimen del Monotributo.
Cómo calcular el aguinaldo correspondiente
Para los empleados que completaron el semestre de manera íntegra, el cálculo resulta sencillo, ya que percibirán exactamente la mitad de su mejor remuneración. Sin embargo, para quienes no llegaron a cumplir los seis meses de antigüedad en su puesto, el aguinaldo se liquidará de forma proporcional al tiempo trabajado desde su ingreso.
En estos casos, la fórmula matemática que se aplica consiste en dividir el salario máximo percibido por doce y luego multiplicar ese resultado por la cantidad de meses trabajados. De esta manera, si un empleado tiene un sueldo tope de $100.000 en el período pero solo computa seis meses de actividad, la operación dará como resultado un proporcional de $50.000, garantizando el cobro equitativo del beneficio.