¿Hasta cuándo hay tiempo para cobrar el aguinaldo de junio en 2026?

El año 2026 alcanzó su mitad, un momento que genera sorpresa por la velocidad del tiempo y que coincide con el cobro del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo. Este beneficio económico ampara a los trabajadores argentinos del sector formal, así como a jubilados y pensionados, fijando una fecha límite para percibir este dinero adicional. La legislación vigente determina la división del pago en dos cuotas anuales, distribuidas en junio y diciembre, estableciendo la Ley 27.073 que el desembolso de mitad de año debe concretarse a más tardar el último día hábil del mes.