Recuerdos fotográficos: 1909. El sorpresivo casamiento de Lola Mora con su ayudante
En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.
Resumen para apurados
- En 1909, la célebre escultora argentina Lola Mora contrajo un sorpresivo matrimonio en Buenos Aires con su joven ayudante, generando gran repercusión social en la época.
- El enlace fue inesperado debido a las estrictas convenciones sociales de la época. La unión con su colaborador fue rescatada del archivo histórico del diario LA GACETA.
- Este recuerdo fotográfico resalta la figura transgresora de Lola Mora, consolidándola como una mujer que desafió los mandatos de su tiempo tanto en el arte como en su vida.
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Temas Recuerdos fotográficos
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