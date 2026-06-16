¿Conviene cancelar una tarjeta de crédito con deuda pendiente?

Esto no implica que la deuda desaparecerá. Por el contrario, el usuario quedará sujeto a las obligaciones que contrajo al financiar una cuota, pero sin tener que seguir abonando los costos de mantenimiento. La Ley Nacional de Tarjetas de Crédito N° 25.065 garantiza el derecho de las personas a rescindir sus tarjetas y obliga a las entidades financieras a aceptar la baja sin objeción.