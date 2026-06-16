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¿Conviene cancelar una tarjeta de crédito con deuda pendiente?

Claves, derechos e impacto de rescindir el contrato con las entidades financieras, incluso con deudas pendientes.

¿Conviene cancelar una tarjeta de crédito con deuda pendiente?
Imagen generada con inteligencia artificial de Gemini
Hace 44 Min

Resumen para apurados

  • Los usuarios en Argentina pueden dar de baja sus tarjetas de crédito en cualquier momento, aun con deudas pendientes, para evitar seguir acumulando costos de mantenimiento.
  • La Ley 25.065 respalda este derecho frente a trabas bancarias. El trámite se realiza notificando de forma fehaciente al emisor, aunque la deuda original se debe seguir pagando.
  • Esta opción ayuda a evitar deudas acumuladas y cargos abusivos, aunque requiere una planificación financiera estricta para saldar el remanente sin afectar el historial crediticio.
Resumen generado con IA

Los usuarios tienen libertad absoluta cuando se trata de administrar sus tarjetas de crédito. Aunque las cuotas y la financiación pueden ser herramientas útiles para dividir el pago de una compra grande, generar deuda tiene también algunos puntos en contra. Saber administrar las finanzas es indispensable para no generar un historial crediticio negativo.

Cómo saber si tenés el historial crediticio afectado por deudas con tarjeta de crédito

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Al momento de solicitar una nueva tarjeta de crédito es importante leer la letra chica de los contratos. Los costos fijos de mantenimiento y renovación anual, la tasa de interés por financiación, los requisitos mínimos de ingresos o antigüedad laboral son algunos de los aspectos que pueden condicionar la decisión de un nuevo cliente.

Dar de baja una tarjeta de crédito es un derecho

En primer lugar, dar de baja una tarjeta de crédito es un derecho al que los usuarios tienen acceso en cualquier momento. Las entidades financieras muchas veces buscan retener a sus usuarios alegando la imposibilidad de finalizar el contrato por alguna deuda pendiente. Sin embargo, a pesar de mantener todavía cuotas impagas, cualquier persona puede decidir poner fin a la relación contractual.

Esto no implica que la deuda desaparecerá. Por el contrario, el usuario quedará sujeto a las obligaciones que contrajo al financiar una cuota, pero sin tener que seguir abonando los costos de mantenimiento. La Ley Nacional de Tarjetas de Crédito N° 25.065 garantiza el derecho de las personas a rescindir sus tarjetas y obliga a las entidades financieras a aceptar la baja sin objeción.

Cómo pedir la baja de una tarjeta de crédito

Según el Ministerio de Justicia de la Nación, podés dar de baja tu tarjeta en cualquier momento. Siempre le tenés que comunicar tu decisión a la empresa emisora por un medio que te permita probar el pedido de baja que hiciste, como, por ejemplo, una carta documento.

Uso inteligente de la tarjeta de crédito: cuándo conviene pagar en cuotas y cuándo no

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Según el artículo 12 de la Ley de Tarjetas de Crédito, “la conclusión puede ser parcial respecto de los adicionales, extensiones o autorizados por el titular, comunicada por este último por medio fehaciente”.

¿Conviene cancelar una tarjeta de crédito?

Algunas personas deciden conservar una tarjeta de crédito, sobre todo cuando tienen un contrato antiguo con historial de pagos positivo. Pero, según el sitio Consumer Finance, cerrar la cuenta puede ser una buena decisión en algunas ocasiones. La plataforma señala que se puede dar de baja cuando:

  • La tarjeta tiene cuotas anuales o términos deficientes que superan los beneficios
  • Ayuda a evitar acumular deudas que no puede pagar
  • No planea solicitar un crédito en un futuro cercano

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