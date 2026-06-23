Entre El Manantial y San Pablo: durante décadas hubo un camino en el terreno que piden desafectar

En la última sesión legislativa se sancionaron modificaciones a dos proyectos aprobados en un debate anterior para desafectar un camino público que corre de manera perpendicular y casi a la mitad de la avenida Vicente Lucci, de unos 2,5 kilómetros de extensión, entre las rutas 301 y 338. Luego de la sesión, el oficialismo señaló que no se podía hablar ni siquiera una supuesta calle en desuso. “Es un zanjón, de unos 10 metros (de ancho). Al final vamos a encontrar un caserío. Ni siquiera podemos hablar de que sea un pasaje”, advirtió Mario Leito, impulsor de la iniciativa. Añadió, a su vez, que con esta desafectación -y otra en San Pablo- el propietario de las tierras (la firma Citrusvil) regularizaría a cambio la situación dominial de unas 85 familias de Ohuanta y de El Manantial.