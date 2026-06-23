Entre El Manantial y San Pablo: durante décadas hubo un camino en el terreno que piden desafectar

Resumen para apurados
- En junio, la Legislatura tucumana desafectó un camino público entre El Manantial y San Pablo para integrarlo a un barrio privado, pese al reclamo de vecinos que lo usaban.
- Registros satelitales confirman que la vía de tierra fue obstruida con malezas y un desagüe por el avance inmobiliario, desmintiendo la versión de que siempre fue un zanjón.
- El caso reabre la polémica sobre la planificación urbana en Tucumán y sienta un precedente de cesión de tierras públicas que afecta la conectividad de los barrios populares.
La sanción de una ley para desafectar del dominio público de una fracción de terreno que catastralmente estaba destinada para la construcción de una calle y hoy se busca que quede dentro del predio de un barrio privado no pasó desapercibido en El Manantial. Vecinos del barrio Virgen del Valle reconocen que por ese sector hoy no se puede transitar y que hay un canal de desagüe hasta la avenida Vicente Lucci. Sin embargo, advirtieron que no siempre fue así. Dijeron que durante décadas hubo un camino que les permitía llegar de modo directo hasta la Escuela N°12 “Provincia de Chaco”, en San Pablo. Y esa versión está respaldada por registros satelitales disponibles en herramientas de Google.
En la última sesión legislativa se sancionaron modificaciones a dos proyectos aprobados en un debate anterior para desafectar un camino público que corre de manera perpendicular y casi a la mitad de la avenida Vicente Lucci, de unos 2,5 kilómetros de extensión, entre las rutas 301 y 338. Luego de la sesión, el oficialismo señaló que no se podía hablar ni siquiera una supuesta calle en desuso. “Es un zanjón, de unos 10 metros (de ancho). Al final vamos a encontrar un caserío. Ni siquiera podemos hablar de que sea un pasaje”, advirtió Mario Leito, impulsor de la iniciativa. Añadió, a su vez, que con esta desafectación -y otra en San Pablo- el propietario de las tierras (la firma Citrusvil) regularizaría a cambio la situación dominial de unas 85 familias de Ohuanta y de El Manantial.
Legisladores opositores como Alfredo Toscano, sin embargo, que señalaron que los primeros forman parte del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap, Ley 27.453), por lo que cuentan con un marco legal y no podrían ser desalojados. A su vez, los vecinos del otro sector amenazado dijeron que llevan varias décadas en el sector, pagando impuestos, y que nunca fueron amenazados con ser desalojados.
Ocho minutos a pie
Un equipo de LA GACETA llegó hasta la zona y comprobó que, desde la avenida Lucci, efectivamente hay un canal de desagüe entre un barrio privado en desarrollo y una plantación de limones, y mucha vegetación que denota su poco uso. Sin embargo, del otro extremo, hay un barrio de unas 100 familias denominado Virgen del Valle. Vecinos del lugar remarcaron que antes del desarrollo inmobiliario de al lado había un camino amplio y despejado que solían utilizar, aunque aclararon que nunca hubo tránsito vehicular.
Para acceder deben cruzar un canal sin puente y sin entubar, en un terreno con maleza y barroso por las últimas lluvias. También se observó un cerco de alambres sobre el camino de dominio público, el cual separa barrios privados. Un equipo de este diario lo atravesó de punta a punta y tardó apenas ocho minutos a pie para ir de un extremo al otro (600 metros).
Un camino de tierra
José Villanueva vive en el barrio de El Manantial desde hace unos cinco años. Dijo que el sector está olvidado, sin iluminación adecuada y con problemas en las calles, y que todo se dificulta más para transitar debido a las barreras que representan los barrios privados de la zona. “Antes se podía pasar por acá, lo usábamos al camino. Era un camino de tierra. Sería bueno si se la pudiera abrir de nuevo. Nos serviría a nosotros y a los country. A todos nos facilitaría la conectividad”, declaró.
El vecino afirmó que personal de la comuna de San Pablo estuvo por la zona, semanas atrás, para corroborar si efectivamente se podía utilizar o no el paso. Otro joven de la zona, que prefirió no ser identificado, aseguró que usaba el camino para cursar la primaria en la Escuela N°12 y que tardaba 10 minutos. Afirmó, sin embargo, que cuando cursaba la secundaria el camino se cerró y que para llegar a la escuela se vio obligado a ir hasta la ruta 301 y volver, un trayecto de casi tres kilómetros. Dijo que actualmente es su hermana la que tiene que realizar ese recorrido a diario.
De acuerdo con los vecinos, la morfología del camino mutó desde que se levantaron las plantaciones del terreno de al lado y se niveló el terreno para un barrio privado. Afirmaron que, desde entonces, se tiró tierra sobre el paso y que el desagüe que se ve sobre el acceso por avenida Lucci se hizo para drenar el agua de lluvia que drena del desarrollo inmobiliario. Mencionaron también que, hace un par de décadas, el camino era usado incluso por familias que tenían casas en medio de las plantaciones. Coincidieron en que la última plantación de limones todavía no se transformó en un barrio privado únicamente porque no se realizó la desafectación del camino de dominio público.
Registros satelitales
A través de Google Maps, en su función Street View, hay dos registros fotográficos desde la avenida Vicente Lucci. El más reciente es de febrero de 2025, y en él ya se divisa el canal de desagüe que se construyó donde se proyectó la calle. El anterior data de febrero de 2022, y se aprecia un camino completamente despejado entre plantaciones de limón al que se puede acceder a pie o con vehículos pequeños sin mayores dificultades.
Google Earth, a su vez, expone imágenes satelitales de todo el planeta y permite volver a registros satelitales grabados de años anteriores. De ese modo es posible confirmar que al menos hasta abril de 2023 el camino en cuestión permanecía despejado y de tierra, como dijeron los vecinos. Mientras que en junio de 2024 el desagüe ya aparece construído y comienza a crecer la maleza sobre el paso.
Al “viajar” más atrás en el tiempo se puede observar que en agosto de 2022 ya habían sido quitadas las plantaciones de limones para el barrio privado vecino, pero el camino permanecía completamente despejado. Y al retroceder hasta registros de 2002, incluso, se logran divisar junto al camino de tierra cuatro edificaciones que serían las casas que mencionaron los vecinos del lugar.