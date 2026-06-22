SociedadEducación

Quién es y qué hace Víctor Daniel Zanotta, el maestro de Delfín Gallo que inspira al país

Fue reconocido por impulsar proyectos innovadores y ayudar a sus alumnos a descubrir todo su potencial.

DESTACADO. Víctor Zanotta visitó la Casa de Gobierno, donde fue reconocido por su esfuerzo y trayectoria, de más de dos décadas de trabajo.
DESTACADO. Víctor Zanotta visitó la Casa de Gobierno, donde fue reconocido por su esfuerzo y trayectoria, de más de dos décadas de trabajo. La Gaceta / Foto de Analía Jaramillo
Por Ariane Armas Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Víctor Zanotta, docente de Tucumán, fue elegido semifinalista del premio nacional 'Docentes que Inspiran' por su trayectoria de 20 años impulsando proyectos en Delfín Gallo.
  • El profesor de electromecánica motiva a sus alumnos mediante proyectos tecnológicos innovadores, como generadores de energía, fomentando su inserción universitaria y laboral.
  • Este logro resalta el impacto de la educación técnica en el interior del país y cómo el estímulo docente transforma el futuro profesional de jóvenes en comunidades vulnerables.
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