Mundial 2026

Qué dijo Miroslav Klose tras ser superado por Lionel Messi como máximo goleador en Mundiales

Tras el doblete en Dallas que lo llevó a la cima del ranking, el ex delantero campeón del mundo reconoció la dimensión del rosarino y celebró el nuevo récord.

Miroslav Klose
Miroslav Klose
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Messi superó a Miroslav Klose como máximo goleador de los Mundiales tras marcar un doblete ante Austria en Dallas durante la Copa del Mundo 2026.
  • El capitán argentino alcanzó los 18 goles en su sexto Mundial. Tras el logro, Klose felicitó a Messi sin egoísmos y lo calificó como el mejor futbolista de la historia.
  • A sus 39 años, Messi agiganta su leyenda liderando a la Selección, mientras que Kylian Mbappé, con 14 goles, se perfila a futuro como el gran desafiante de su récord.
Resumen generado con IA

El fútbol mundial asistió a otro capítulo histórico de Lionel Messi en el Mundial 2026. Con su doblete frente a Austria, en Dallas, el capitán argentino alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo y superó a Miroslav Klose para convertirse en el máximo goleador de la historia del torneo.

Lejos de cualquier gesto de incomodidad, el ex delantero alemán reaccionó con admiración y elegancia ante la marca que ostentó durante más de una década. “Para mí, Lionel Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos. Felicidades, campeón”, expresó Klose en declaraciones al diario alemán Süddeutsche Zeitung.

Campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014, Klose ya había anticipado su postura antes del inicio del certamen. Consciente de que su récord podía caer, había dejado en claro que no le generaba ningún conflicto: “No hay problema, el récord se romperá tarde o temprano, y entonces Messi será bienvenido a hacerlo. Soy un gran admirador de Messi, siempre lo he sido. Es un genio”.

Un récord que ya es historia

Messi había igualado la marca de 16 goles en el debut ante Argelia, con un hat trick que encendió el torneo. Ahora, con dos nuevas conquistas ante Austria, quedó en lo más alto en soledad, alcanzando los 18 tantos en seis participaciones mundialistas.

El dato no es menor: solo en Sudáfrica 2010 el rosarino no logró convertir. En el resto de las ediciones dejó su huella goleadora y, en este Mundial, ya suma cinco tantos que lo posicionan nuevamente como una de las grandes figuras.

Los nombres que persiguen la marca

Aunque la diferencia es considerable, hay futbolistas en actividad que aún sueñan con acercarse. El principal perseguidor es Kylian Mbappé, que ya acumula 14 goles en apenas 15 partidos mundialistas y mantiene un ritmo que lo proyecta como potencial amenaza a futuro.

Más atrás aparecen Harry Kane, con 10 conquistas, y Cristiano Ronaldo, con 8, ambos todavía en competencia pero lejos del registro alcanzado por el capitán argentino.

Una leyenda en plena vigencia

A sus 39 años, Messi continúa reescribiendo la historia del fútbol. No solo lidera la tabla de goleadores históricos de los Mundiales, sino que además es el eje de una Selección Argentina que ya aseguró su lugar en la siguiente fase y mantiene intacta la ilusión de pelear por el bicampeonato.

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