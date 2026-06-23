Qué dijo Miroslav Klose tras ser superado por Lionel Messi como máximo goleador en Mundiales

Campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014, Klose ya había anticipado su postura antes del inicio del certamen. Consciente de que su récord podía caer, había dejado en claro que no le generaba ningún conflicto: “No hay problema, el récord se romperá tarde o temprano, y entonces Messi será bienvenido a hacerlo. Soy un gran admirador de Messi, siempre lo he sido. Es un genio”.