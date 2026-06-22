En una escalada del conflicto interno, el camarista Moisá demandó a la Corte y a la provincia

La causa se originó en un expediente en el cual Moisá rechazó una contestación de agravios porque el letrado adjuntó una imagen digitalizada de la firma manuscrita. El camarista sostuvo que dicha modalidad vulnera el artículo 288 del Código Civil y Comercial de la Nación, el cual exige firma digital para los documentos electrónicos. El escrito motivó una presentación de la abogada Claudia Quillotay ante la Secretaría de Superintendencia. Aunque la letrada desistió posteriormente del reclamo, la Corte activó el mecanismo disciplinario de oficio, una decisión que el camarista impugna formalmente por vía judicial. En el texto de la demanda, Moisá cuestionó la finalidad de la sanción administrativa impuesta por el alto tribunal. Denunció expresamente que se configuró una “desviación de la finalidad del acto –no se busca llamarme la atención por una inconducta, sino someterme y ‘disciplinarme’ para que no ponga en evidencia los despropósitos jurídicos de los circunstanciales miembros de la Corte–”. Según el planteo, las potestades de superintendencia fueron utilizadas para interferir en el contenido de sus resoluciones jurisdiccionales. Apoyándose en conceptos de Eduardo Couture y Fernando de la Rúa, el camarista señala que la unificación de fallos debe derivar del prestigio del superior y de ninguna manera “a través de una coacción efectiva, es decir, protegida por la amenaza de una sanción”.