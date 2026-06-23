Mundial 2026

Argelia venció 2-1 a Jordania y confirmó la clasificación de Argentina como líder del Grupo J del Mundial 2026

Los africanos, que venían de caer en el debut frente a la albiceleste, logró su primera victoria ante el equipo asiático -próximo rival de Argentina- y definirán el pase en la última jornada ante Austria.

FESTEJO. Nadhir Benbouali celebra el tanto del empate parcial de Argelia ante Jordania
FESTEJO. Nadhir Benbouali celebra el tanto del empate parcial de Argelia ante Jordania
Hace 36 Min

Argelia venció 2-1 a Jordania en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, en un partido que tuvo como consecuencia directa la confirmación de Argentina como líder indiscutido del Grupo J del Mundial 2026. 

Los goles de Nadhir Benbouali (minuto 69) y Amine Gouiri (minuto 82) le permitieron al conjunto africano remontar el tanto tempranero de Nizar Al-Rashdan para los jordanos, que se adelantaron en el marcador a los 36 minutos.

El partido, disputado en la madrugada del martes 23 de junio, comenzó con una sorpresa. Jordania, en su primera participación en una Copa del Mundo, tomó la delantera gracias a Al-Rashdan, quien aprovechó una acción colectiva para batir al arquero argelino Luca Zidane. El resultado se mantuvo durante todo el primer tiempo y dejó a Argelia ante la posibilidad de quedar virtualmente eliminada.

Remontada

La reacción del equipo dirigido por Vladimir Petkovic llegó en la segunda mitad con los cambios. Benbouali, uno de los jugadores que ingresó al inicio del complemento, se elevó en el área tras un córner y conectó un cabezazo que venció al portero jordano Yazeed Abulaila para igualar el marcador. Minutos más tarde, Gouiri selló la remontada con el 2-1 definitivo.

Cuándo y a qué hora juega Argentina con Jordania por la fecha 3 del Mundial 2026

Cuándo y a qué hora juega Argentina con Jordania por la fecha 3 del Mundial 2026

Con este resultado, Argentina cierra matemáticamente la primera posición del grupo con 6 puntos y diferencia de gol de +5, producto de sus victorias ante Argelia (3-0) y Austria (2-0). La Albiceleste, que el 22 de junio vio a Lionel Messi convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con un doblete ante los austríacos, ya no depende de ningún resultado ajeno para liderar la zona.

Argelia venció 2-1 a Jordania y confirmó la clasificación de Argentina como líder del Grupo J del Mundial 2026

La tabla del Grupo J quedó así: Argentina (6 puntos), Austria (3), Argelia (3 puntos) y Jordania (0 puntos). La última jornada, prevista para el 27 de junio, enfrentará a Argentina con Jordania en el Arrowhead Stadium de Kansas City, y a Argelia con Austria, partido en el que ambos equipos se jugarán el segundo boleto a los octavos de final.

Temas Mundial 2026 ArgeliaJordania
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Mundial 2026: qué necesita la Selección Argentina para asegurarse el primer puesto del grupo en la segunda fecha

Mundial 2026: qué necesita la Selección Argentina para asegurarse el primer puesto del grupo en la segunda fecha

¿Qué necesita la selección argentina para asegurarse el primer puesto del Grupo J?

¿Qué necesita la selección argentina para asegurarse el primer puesto del Grupo J?

Jordania y Argelia, a todo o nada en el grupo de la selección argentina

Jordania y Argelia, a todo o nada en el grupo de la selección argentina

Dónde queda Argelia: así es el país que será el primer rival de Argentina en el Mundial 2026

Dónde queda Argelia: así es el país que será el primer rival de Argentina en el Mundial 2026

Después del tornado Messi: así fue el regreso de la selección argentina a los entrenamientos en Kansas City

Después del "tornado Messi": así fue el regreso de la selección argentina a los entrenamientos en Kansas City

Más visto en Mundial 2026
Argelia venció 2-1 a Jordania y confirmó la clasificación de Argentina como líder del Grupo J del Mundial 2026
1

Argelia venció 2-1 a Jordania y confirmó la clasificación de Argentina como líder del Grupo J del Mundial 2026

Qué pasará con las clases hoy en Tucumán durante el partido entre Argentina y Austria
2

Qué pasará con las clases hoy en Tucumán durante el partido entre Argentina y Austria

El Mundial del fútbol, como modelo
3

El Mundial del fútbol, como modelo

Egipto reaccionó a tiempo, venció 3-1 a Nueva Zelanda y quedó a un paso de hacer historia en el Mundial 2026
4

Egipto reaccionó a tiempo, venció 3-1 a Nueva Zelanda y quedó a un paso de hacer historia en el Mundial 2026

Argentina vs. Austria por el Mundial 2026: la posible formación de Scaloni, el único cambio y las dudas para un duelo clave
5

Argentina vs. Austria por el Mundial 2026: la posible formación de Scaloni, el único cambio y las dudas para un duelo clave

Argentina vs. Austria por el Mundial 2026: a qué hora juegan, por dónde ver en vivo y todo lo que hay que saber
6

Argentina vs. Austria por el Mundial 2026: a qué hora juegan, por dónde ver en vivo y todo lo que hay que saber

Más Noticias
Festejos y protestas en Colombia luego del triunfo de De la Espriella

Festejos y protestas en Colombia luego del triunfo de De la Espriella

Quién es y qué hace Víctor Daniel Zanotta, el maestro de Delfín Gallo que inspira al país

Quién es y qué hace Víctor Daniel Zanotta, el maestro de Delfín Gallo que inspira al país

Consejo de la Magistratura: avanza la selección de jueces para cubrir 27 vacantes federales

Consejo de la Magistratura: avanza la selección de jueces para cubrir 27 vacantes federales

Cartas de lectores: Escritura manual: un lápiz, una vocación

Cartas de lectores: Escritura manual: un lápiz, una vocación

Coros y orquestas: la música como refugio en la era de las pantallas

Coros y orquestas: la música como refugio en la era de las pantallas

Conflicto en Medio Oriente: los iraníes dejan la mesa de diálogo con Estados Unidos

Conflicto en Medio Oriente: los iraníes dejan la mesa de diálogo con Estados Unidos

Comentarios