Argelia venció 2-1 a Jordania y confirmó la clasificación de Argentina como líder del Grupo J del Mundial 2026

Con este resultado, Argentina cierra matemáticamente la primera posición del grupo con 6 puntos y diferencia de gol de +5, producto de sus victorias ante Argelia (3-0) y Austria (2-0). La Albiceleste, que el 22 de junio vio a Lionel Messi convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con un doblete ante los austríacos, ya no depende de ningún resultado ajeno para liderar la zona.