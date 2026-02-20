“Se autodenominan ‘conductores de la CGT’, pero fueron puestos a dedo”, disparó Jaldo

“Nadie los votó”

Lejos de tener medias tintas, el tranqueño multiplicó sus disparos contra la cúpula de la central obrera. “Nadie los votó, a diferencia de quién habla, que fue elegido por la voluntad popular (se impuso con casi el 55% de los votos en 2023). Producto de que los eligen a dedo, con el tiempo, ellos mismos se van dando cuenta de que van perdiendo la representatividad del pueblo trabajador. Por eso les sugiero que hagan una autocrítica y vean en qué están fallando. Les sugiero que no defiendan únicamente los intereses de ‘su organización’, sino que también bajen a defender los intereses de los trabajadores”, lanzó.