“Se autodenominan ‘conductores de la CGT’, pero fueron puestos a dedo”, disparó Jaldo
El mandatario tucumano rechazó las declaraciones del secretario general de la central obrera contra gobernadores del norte, a los que acusó de traidores. “Que se pongan a trabajar para construir una Argentina grande”, disparó.
El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Cristian Jerónimo, acusó a los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta) de "traicionar a los trabajadores", por el mandato que les dieron a sus diputados, de dar quórum y de apoyar el proyecto por la reforma laboral. Y el tucumano no tardó en rechazar los reproches ni disparar en el mismo calibre. “Se autodenominan ‘conductores de la CGT’, pero fueron puestos a dedo”, declaró a LA GACETA.
El titular del Poder Ejecutivo (PE) salió así al cruce de los dichos que lanzó el dirigente sindical luego del paro masivo del jueves, que no ocultó su indignación por la postura que tomaron los mandatarios peronistas. “Nos dan vergüenza. Son gobernadores de provincias con altísimos grados de desigualdad y, supuestamente, actúan así para beneficiarlas, pero sabemos que esto no tendrá un impacto real en la gente”, agregó Jerónimo.
“Nadie los votó”
Lejos de tener medias tintas, el tranqueño multiplicó sus disparos contra la cúpula de la central obrera. “Nadie los votó, a diferencia de quién habla, que fue elegido por la voluntad popular (se impuso con casi el 55% de los votos en 2023). Producto de que los eligen a dedo, con el tiempo, ellos mismos se van dando cuenta de que van perdiendo la representatividad del pueblo trabajador. Por eso les sugiero que hagan una autocrítica y vean en qué están fallando. Les sugiero que no defiendan únicamente los intereses de ‘su organización’, sino que también bajen a defender los intereses de los trabajadores”, lanzó.
Jaldo respaldó el accionar que tuvieron en el recinto los diputados Javier Noguera, Gladys Medina y Elia Fernández, quienes conforman el bloque Independencia. Rechazó las descalificaciones que recibieron los parlamentarios, en el recinto y en las redes sociales, así como también las que lanzó la CGT contra los jefes provinciales.
“Bajo ningún punto de vista acepto los calificativos, ni hacia mi persona ni hacia el resto de los gobernadores que ellos mencionan”, subrayó el tucumano. Y continuó: “todos juntos debemos trabajar para una Argentina mejor, coincidiendo o no en las cuestiones ideológicas, políticas y personales. En Argentina vivimos todos, también hijos y nietos. Tenemos que actuar tanto para las actuales generaciones como para las futuras. Esto lo vamos a hacer sellando grietas, no abriendo otras”.
Sin despidos
El gobernador Jaldo remarcó que no solamente fue elegido en 2023, sino que su gestión fue ratificada en las elecciones intermedias de 2025 con casi el 51% de los sufragios. “No sé si ellos podrán decir lo mismo. Y se los digo con mucho respeto: que se pongan a trabajar para construir una Argentina grande y próspera, que todos nos merecemos”, dijo.
Para finalizar, el titular del Poder Ejecutivo de Tucumán expuso que por la responsabilidad institucional que tiene, en la provincia se están cuidado los puestos de trabajo, tanto de sectores públicos como privados. A su vez, señaló que su gestión es receptiva a las inquietudes de los diferentes sectores productivos y que colabora para que puedan avanzar en un contexto recesivo.
“En Tucumán no hemos despedido ni un empleado público y estamos ayudando y trabajando con los sectores privados, con nuestras economías regionales, con el comercio y la industria, para dinamizar la economía y defender los puestos de trabajo. Es un gobierno que no sólo atiende las cuestiones públicas, sino que trabaja codo a codo con el sector privado para dinamizar la economía de la provincia y del país, manteniendo los puestos de trabajo. Esto lo demostramos con hechos”, finalizó.