OpiniónColumnas La contradicción populista de Milei En un contexto económico muy complejo, los escándalos que generan presuntos hechos de corrupción adquieren una dimensión particular. Los ataques presidenciales a la prensa contradicen los preceptos liberales básicos. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL JAVIER MILEI. El presidente de la Nación, en Casa Rosada. ARCHIVO Por José Názaro Hace 9 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Cristina Fernández de KirchnerUniversidad Torcuato Di TellaJavier MileiManuel Adorni Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Violencia obstétrica: las marcas invisibles que muchas mujeres cargan después de parir 14 advertencias en el extraño país del "diputesla" Temporada de tempestades Un Tesla en el Congreso El NOA ante una amenaza narco que ya no admite parches Lo más popular La contradicción populista de Milei Vinos para el invierno: cuáles son las etiquetas infalibles para maridar con guiso de lentejas, locro y humita Los Números de Oro de LA GACETA del 22 de mayo de 2026 Conciertos en piano a cuatro manos el Centro Cultural Virla Feria del Libro en la plaza Independencia Ranking notas premium Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares” Por Kicillof en Tucumán, el "Pulguita" con un ministro y cambios en Yerba Buena Temporada de tempestades Narcotráfico en el NOA: “La frontera ya se corrió 400 kilómetros hacia adentro” La contradicción populista de Milei