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Preocupación por la salud de Christian Petersen: ¿qué se sabe sobre su internación?

El reconocido chef Christian Petersen fue internado de urgencia en el Hospital Alemán tras sufrir un nuevo episodio de salud.

Internaron de nuevo al chef Christian Petersen
Internaron de nuevo al chef Christian Petersen Los Andes
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El chef Christian Petersen fue internado de urgencia el miércoles en el Hospital Alemán de Buenos Aires por una descompensación, quedando bajo el área de Psiquiatría.
  • El chef ingresó con alucinaciones y fue estabilizado. El hecho ocurre a cuatro meses de otra grave crisis en el volcán Lanín, que lo dejó 26 días en terapia intensiva.
  • El nuevo episodio genera gran incertidumbre sobre su salud. Se aguarda la difusión de un parte médico oficial en las próximas horas para conocer la evolución de su estado.
Resumen generado con IA

El chef y conductor televisivo Christian Petersen volvió a generar preocupación por su estado de salud luego de ser internado de urgencia en el Hospital Alemán de la Ciudad de Buenos Aires. Según trascendió, el reconocido cocinero ingresó al centro médico durante la noche del miércoles y fue derivado al área de Psiquiatría y Neurología.

La noticia se conoció pocas horas después de que distintos medios confirmaran que Petersen atravesó un nuevo episodio de descompensación, apenas cuatro meses después de la grave crisis que sufrió en la Patagonia mientras realizaba una expedición en el volcán Lanín.

Qué se sabe sobre la internación de Christian Petersen

De acuerdo con la información difundida en el programa LAM, el chef llegó al hospital acompañado por su esposa, Sofía Zelaschi, quien también estuvo junto a él durante el episodio ocurrido en Neuquén a fines del año pasado.

La panelista Pilar Smith aseguró que Petersen ingresó por guardia y luego fue trasladado al sector de psiquiatría. Además, indicó que el cocinero habría presentado alucinaciones al momento de ser asistido por el personal médico.

Según trascendió, los profesionales lograron estabilizarlo tras el episodio y permanece bajo observación. Hasta el momento no se difundió un parte médico oficial sobre su evolución.

El antecedente en el volcán Lanín que encendió las alarmas

La salud de Christian Petersen ya había sido motivo de preocupación en diciembre pasado, cuando sufrió una severa crisis mientras participaba de un ascenso al volcán Lanín, en la provincia de Neuquén.

En aquella oportunidad, el chef debió ser asistido para descender de la montaña y luego permaneció internado durante 26 días en terapia intensiva. Posteriormente fue trasladado al Hospital Alemán para continuar con su recuperación.

Ahora, este nuevo episodio volvió a instalar incertidumbre sobre su estado de salud. Según trascendió, las autoridades médicas podrían brindar un informe oficial en las próximas horas con mayores precisiones sobre la internación del reconocido cocinero argentino.

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