Diputados aprobó la reforma laboral y Pelli defendió el proyecto: “Si no estás bien parado, el kirchnerismo te lleva puesto”

“Sé lo que es ser empleado y emprendedor”

Ante los cuestionamientos sobre el perfil de los legisladores oficialistas, Pelli reivindicó su experiencia personal tanto como trabajador como emprendedor. “Se dijo mucho que los diputados de La Libertad Avanza no sabíamos lo que era trabajar. Yo trabajé desde los 17 años en las Fuerzas Armadas, fui empleado en la industria azucarera y también emprendedor. Sé lo que es levantarme a las cinco de la mañana y tener jornadas de 14 horas”, señaló.