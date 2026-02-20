Diputados aprobó la reforma laboral y Pelli defendió el proyecto: “Si no estás bien parado, el kirchnerismo te lleva puesto”
La Cámara baja dio media sanción a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. El diputado Federico Pelli, de La Libertad Avanza, defendió el proyecto y lanzó una frase en LA GACETA que sintetizó el clima del debate. “Si no estás bien parado, el kirchnerismo te lleva puesto”.
Para el libertario, la votación significó un paso clave en la agenda del Gobierno. “El objetivo está cumplido, así como venimos cumpliendo con muchos objetivos de la reforma de segunda generación que el presidente habló hace ya dos años. Fue una jornada maratónica, larga, tensa, donde hubo muchos papelones. A mí, como diputado nuevo, me da vergüenza algunas cosas que suceden en el recinto”, expresó.
No obstante, consideró que esos episodios quedaron en segundo plano frente a la aprobación de la ley. “Se pudo sacar la ley. Diputados era un escollo difícil y el objetivo es la conclusión positiva”, remarcó.
Consultado sobre el desempeño del oficialismo durante la sesión, en la que la oposición intentó en distintos momentos hacer caer el quórum, el legislador destacó la cohesión interna del bloque. “Hay una Libertad Avanza unida, cohesionada, organizada, bien conducida políticamente desde el Ejecutivo. Somos 95 diputados que apoyamos los proyectos que vienen del Ejecutivo Nacional. Si no fuera un equipo coordinado y con los objetivos claros, el kirchnerismo te lleva puesto”, afirmó.
Y agregó: “Cuando uno los ve en acción en el recinto, buscan romper todo, que caiga la sesión, obstruir y obstaculizar. Si no estás bien parado, realmente te llevan puesto”.
Empleo y derechos laborales
Uno de los ejes más debatidos fue el impacto de la reforma en la generación de empleo y la eventual pérdida de derechos laborales, cuestionamientos planteados por bloques opositores. Pelli aseguró haber votado “convencido” y defendió el espíritu de la norma. “Creo que va a favorecer la creación de empleo y que no perjudica a los trabajadores. Es pro pymes, pro empresa y pro trabajadores”, sostuvo.
El diputado argumentó que el esquema laboral vigente “no podía seguir” y lo vinculó con altos niveles de informalidad y litigiosidad. “Nos había llevado a una informalidad altísima, a una industria del juicio que, por más que la hayan tratado de minimizar con datos dudosos, es un temor real que tienen los empresarios, especialmente los pequeños y medianos”.
Si bien lamentó no haber podido hacer uso de la palabra durante el debate, relativizó esa situación. “Me hubiese gustado poder discutir punto por punto lo que se decía, pero lo importante era que salga la ley, independientemente de si uno brilla o no, si tiene el video de TikTok o no”.
“Sé lo que es ser empleado y emprendedor”
Ante los cuestionamientos sobre el perfil de los legisladores oficialistas, Pelli reivindicó su experiencia personal tanto como trabajador como emprendedor. “Se dijo mucho que los diputados de La Libertad Avanza no sabíamos lo que era trabajar. Yo trabajé desde los 17 años en las Fuerzas Armadas, fui empleado en la industria azucarera y también emprendedor. Sé lo que es levantarme a las cinco de la mañana y tener jornadas de 14 horas”, señaló.
En relación con la preocupación de algunos trabajadores por posibles recortes de derechos o cambios en convenios, respondió: “No veo ningún tipo de riesgo, mucho menos en el ecosistema pyme. El pyme tiene una empatía con el empleado que le permite negociar o resolver cuestiones con cercanía”.
Con la media sanción ya obtenida, el oficialismo espera ahora el tratamiento en el Senado, donde el debate volverá a reeditar las tensiones políticas que marcaron la discusión en la Cámara baja.